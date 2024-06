Monitor da gaming Philips Evnia in offerta: oggi è tuo a solamente 144,99€

Il Philips Evnia “24M1N3200ZA” è un eccellente monitor da gioco da 24 pollici progettato per offrire prestazioni elevate e un’esperienza di gioco immersiva. Dotato di un pannello IPS con risoluzione Full HD, questo monitor garantisce immagini nitide e colori accurati grazie alla tecnologia Ultra Wide-Color e al contrasto dinamico elevato​.

Ma uno dei suoi più grandi punti di forza è il prezzo: oggi è in offerta su Amazon ad appena 144,99€, grazie ad un interessante sconto sul suo normale prezzo.

Il Philips Evnia offre una frequenza di aggiornamento di 165Hz, che assicura una fluidità eccezionale anche nei giochi più veloci. Il tempo di risposta di 1 ms MPRT garantisce prestazioni fulminee, dandoti un importantissimo vantaggio competitivo sui tuoi avversari.

Il monitor è compatibile con NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium, che eliminano il tearing e lo stuttering delle immagini, sincronizzando la frequenza di aggiornamento del monitor con quella della scheda grafica​. L’Evnia 24M1N3200ZA è anche dotato di varie modalità di gioco preimpostate, come FPS, Racing e RTS, ottimizzate per migliorare la visibilità e le prestazioni in diversi tipi di giochi. La modalità Low Input Lag riduce il ritardo tra il dispositivo di input e la visualizzazione sullo schermo, migliorando ulteriormente l’esperienza di gioco​.

Di questo monitor da gaming ci piace proprio tutto, incluso il suo stupendo design con una cornice sottile che massimizza l’area di visualizzazione. Non farti scappare questa offerta: acquistalo subito ad un ottimo prezzo.