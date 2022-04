MIUI 13.5 e ColorOS 13, basate su Android 13, sono già in sviluppo

Un inedito leak pubblicato dal sempre ben informato leaker Digital Chat Station, svela che OPPO e Xiaomi starebbero lavorando alla nuova versione delle proprie personalizzazioni, rispettivamente la ColorOS e la MIUI, basate su Android 13.

Sebbene manchino ancora svariati mesi prima del lancio ufficiale e stabile del nuovo sistema operativo mobile di Google – giusto qualche ora fa è arrivata la Beta 1 di Android 13 -, è verosimile che i più importanti OEM Android siano già a lavoro per mettere in piedi le funzionalità più importanti delle proprie personalizzazioni Android.

OPPO e Xiaomi lavorano già a ColorOS 13 e MIUI 13.5 basate su Android 13

Come ben sappiamo la MIUI 13.5 è già stata protagonista di un precedente leak che ne aveva svelato il probabile logo, ma secondo il leaker ci sono chiare indicazioni che i vari team di sviluppo sarebbero focalizzati nella realizzazione della nuova MIUI e di ColorOS. Per quanto riguarda OPPO, come sottolinea il leaker, il colosso cinese dovrebbe avere pronta la versione finale della personalizzazione Android già a partire dalla seconda metà del 2022; l’idea sarebbe quella di essere uno tra i primi OEM a rilasciare l’aggiornamento ad Android 13 non appena sarà reso disponibile da Google, evidentemente sulla serie OPPO Find X5.

Purtroppo, considerando la fase ancora embrionale dei lavori, è impossibile prevedere quali potrebbero essere le novità presenti sulla MIUI 13.5 e su ColorOS 13: è chiaro che ci sarà il supporto a tutte le feature finora scovate nella Developer Preview 1 e Developer Preview 2 di Android 13, ma con tutta probabilità troveranno posto anche nuove funzionalità esclusive che non mancheremo di mostrarvi non appena saranno annunciate o svelate da qualche leak.