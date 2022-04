MIUI 13.5, Xiaomi è già a lavoro e spunta fuori anche il nuovo logo

A distanza di qualche mese dalla presentazione della MIUI 13, in queste ore un inedito rumor svela che Xiaomi starebbe già lavorando alla MIUI 13.5: la nuova versione “minor” non è ancora stata svelata in tutti i suoi dettagli, ma abbiamo però la possibilità di scoprire l’ipotetico logo.

Come capita ormai da molto tempo quando si parla delle “versioni .5” della MIUI, anche la MIUI 13.5 non andrà a introdurre molte feature: piuttosto sembra che il team di sviluppo della MIUI si starebbe concentrando sul rendere la personalizzazione Android ancora più stabile, pulita, più fluida e in generale più ottimizzata.

La MIUI 13.5 inizia a farsi vedere: ecco il logo “ufficiale”

Quindi, con molta probabilità, l’obiettivo principale del colosso cinese con la MIUI 13.5 sarà di andare a smussare quei piccoli bug e problemi software che ancora interessano i device che sono stati aggiornati alla MIUI 13.

Basata ovviamente su Android 12, non è ancora stato svelato quando la MIUI 13.5 sarà ufficialmente presentata: con molta probabilità il nuovo firmware è già in fase di test interno, ma potrebbero volerci ancora diversi mesi prima che Xiaomi apra il programma di beta testing.

Quali sono le novità della MIUI 13?

Con ormai diversi mesi sulle spalle la MIUI 13 ha portato con sé alcune feature piuttosto importanti, tra cui: