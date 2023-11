Il mitologico Samsung Galaxy Watch4 OGGI a soli 119€

Cerchi uno smartwatch top di gamma, ricco di funzionalità, con una buona autonomia e che costi poco? Allora dai un’occhiata a questa super offerta di Unieuro che, in occasione degli ultimi colpi di Black Friday, sta facendo pazzie. Disponibile all’acquisto, previa verifica della disponibilità, c’è il Samsung Galaxy Watch4 a soli 119,99 euro, invece di 219,90 euro. Un prezzo spettacolare.

Samsung Galaxy Watch4: monitora salute, benessere e forma fisica

Lascia che sia il Samsung Galaxy Watch4 40mm a gestire la tua vita nelle tre forme più importanti: salute, benessere e forma fisica. Grazie ai suoi sensori professionali, per quanto riguarda la salute, è in grado di misurare frequenza cardiaca, ossigenazione nel sangue, pressione arteriosa ed effettuare un elettrocardiogramma. In merito al benessere misura il livello di stress e la qualità del sonno. Per la forma fisica analizza il tuo allenamento e misura la composizione corporea.

Acquistalo immediatamente a soli 119,90 euro, invece di 219,90 euro. Grazie a Unieuro hai la consegna gratuita direttamente a casa tua oppure il ritiro gratuito in negozio al pronto. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 39,99 euro al mese. Il primo addebito al momento dell’acquisto, gli altri due lo stesso giorno dei due mesi seguenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.