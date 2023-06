Le migliori app e siti utili per seguire un volo aereo in tempo reale

Chi viaggia spesso in aereo ha bisogno di conoscere le informazioni in tempo reale sul proprio volo o su quello di qualcun altro, oppure semplicemente per la curiosità di sapere cosa succede nel cielo. Qualsiasi sia la motivazione, sono presenti delle app e dei siti che permettono di seguire un volo aereo in tempo reale. Si tratta di strumenti utili che permettono di visualizzare la posizione, la rotta, l’altitudine, la velocità e altre informazioni di qualsiasi aereo che si trova nel cielo. In questo modo, si può monitorare lo stato del volo, controllare eventuali ritardi o cancellazioni, scoprire cosa vede il pilota o semplicemente curiosare tra i movimenti degli aeri in tutto il mondo.

Flightradar24 seguire i voli in tempo reale

Flightradar24 è una delle app più famose e complete per seguire i voli in tempo reale. La piattaforma è gratuita ma permette con il pacchetto premium a pagamento, di sbloccare ulteriore funzionalità. È Disponibile sia per iOS che per Android, ma comodamente utilizzabile anche sul sito web Flightradar24. Le sue funzioni consentono di visualizzare su una mappa interattiva gli aerei che si trovano nel cielo. Nella mappa, basta toccare il simbolo dell’aereo per ottenere i dettagli del volo, come il numero, la compagnia aerea, il tipo di aereo, la rotta, l’orario di partenza e arrivo, l’altitudine, la velocità e una foto dell’aeromobile. Inoltre, è possibile puntare il proprio dispositivo verso il cielo per identificare i voli che si vedono a occhio nudo.

Flightradar24 offre anche altre funzioni interessanti, come la possibilità di visualizzare la vista del pilota in 3D, di esplorare gli aeroporti e le loro tabelle di arrivi e partenze, di impostare degli avvisi personalizzati per essere informati su eventuali cambiamenti dei voli, di consultare le statistiche sul traffico aereo e le condizioni meteorologiche e di guardare i replay dei voli passati. Infine, per i viaggiatori o per i più curiosi interessati al movimento degli aerei in cielo, Flightradar24 è l’app indispensabile per avere a portata di mano tutte le informazioni utili. Infatti, è anche una fonte affidabile di informazioni e notizie sul settore dell’aviazione e offre un blog con articoli approfonditi e curiosità.

FlightAware per tracciare i voli da remoto

FlightAware è un altro tracciatore di voli molto popolare e affidabile. L’applicazione può essere scaricata su iOS o su Android, ma permette di seguire i voli anche dal sito web flightaware. Le sue funzioni permettono di monitorare i voli in tutto il mondo in tempo reale. Basterà inserire il numero di volo, l’aeroporto o la compagnia aerea per ottenere le informazioni sullo stato del volo, come la posizione, la rotta, l’orario di partenza e arrivo, il tipo di aereo, l’altitudine e la velocità. Inoltre, è possibile visualizzare su una mappa il radar meteorologico, le turbolenze, le correnti a getto e altri dati utili per i viaggiatori. Ad esempio, selezionando un aeroporto di partenza si avrà in tempo reale il movimento degli aerei, dagli arrivi alle partenze, con codice, orario e tratta del volo.

FlightAware offre anche altre funzioni interessanti, come la possibilità di creare un account gratuito per salvare i propri voli preferiti e ricevere degli avvisi via email o SMS su eventuali ritardi o cancellazioni, di esplorare gli aeroporti e le loro tabelle di arrivi e partenze, di consultare le statistiche sul traffico aereo e le notizie del settore e di guardare i replay dei voli passati. FlightAware è gratuita, ma offre anche una versione premium a pagamento che sblocca ulteriori funzionalità.

RadarBox per una vista completa del cielo

RadarBox il sito web è intuitivo e completo, presente anche su applicazione per tutti i dispositivi, scaricabile su iOS o per Android. Anche in questo caso l’applicazione è molto utile per seguire i voli in tempo reale, attraverso la mappa interattiva con tutti gli aerei che si trovano nel cielo. Nella mappa sono presenti propri dei piccoli aerei, basterà cliccare per ottenere tutte le informazioni relative a quel volo come il numero, la compagnia aerea, il tipo di aereo, la rotta, l’orario di partenza e arrivo, l’altitudine o la velocità. Inoltre, è possibile puntare il proprio dispositivo verso il cielo per identificare i voli che si vedono a occhio nudo.

RadarBox offre anche altre funzioni interessanti, come la possibilità di visualizzare la vista del pilota in 3D, attraverso “Vista dalla cabina di guida”, ma anche seguire il percorso selezionando “Seguire” o allargare la visuale al percorso intero con “Vedi percorso”. Tra le altre funzioni è possibile esplorare gli aeroporti e le loro tabelle di arrivi e partenze. Inoltre, uno dei dati fondamentali quando si viaggia, o si organizza uno spostamento, è la tempistica, proprio per questo l’applicazione permette di conoscere da remoto eventuali cambiamenti del volo interessato. Per farlo, basterà impostare gli avvisi personalizzati per essere informati su eventuali cambiamenti dei voli, come i ritardi. Ma non solo, è possibile consultare le statistiche sul traffico aereo e le condizioni meteorologiche e di guardare i dati dei voli passati. Precisando che l’app è gratuita, ma può essere ampliata da funzioni extra, sottoscrivendo un abbonamento a pagamento.