Le migliori app di intelligenza artificiale per smartphone

L’intelligenza artificiale stimola gli utenti a cercare delle applicazioni che offrano un’esperienza personalizzata e soprattutto innovativa. A questo scopo sul mercato esistono diverse app per tutti i gusti e le esigenze, che sfruttano l’IA in vari modi. Infatti, non si tratta solo di applicazioni con lo scopo di generare contenuti divertenti o di intrattenimento, ma anche di applicazioni che usano l’intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza dell’utente sul web, per aumentare la produttività e per facilitare il lavoro e lo studio. Ecco allora quali sono le migliori applicazioni AI da scaricare sul proprio smartphone.

ChatGPT: l’App AI numero uno

Le applicazioni grazie all’intelligenza artificiale possono rendere la vita più veloce, produttività e anche divertente. E quale miglior modo se non sfruttare la comunicazione con un chatbot, in grado di interagire con gli utenti tramite la chat, svolgendo diverse funzioni, come sostenere conversazioni, rispondere a domande o creare diversi contenuti. A tal proposito ChatGPT è il chatbot per eccellenza, può generare testi coerenti e pertinenti a partire da un input testuale.

Dopo il successo del sito web ora ChatGPT rivoluziona anche lo smartphone con la sua app ufficiale, che rende il suo utilizzo ancora più veloce e comodo. ChatGPT può fare di tutto, o quasi, conversare su vari argomenti, fornire informazioni, creare storie, poesie, codici e generare canzoni, completare processi e altro ancora. scaricare ChatGPT è necessario accedere allo store del proprio smartphone, cercare l’app ufficiale e procedere con l’installazione.

Microsoft Bing: il motore di ricerca intelligente

Microsoft Bing è invece il noto motore di ricerca di Microsoft, che permette di esplorare il web in modo facile e rapido. Ma Bing non è solo un motore di ricerca, infatti; è anche un chatbot che può fornire agli utenti risposte personalizzate, correggere testi e generare testo e immagini. Bing usa diversi modelli di IA per svolgere queste funzioni, come LUIS per il riconoscimento delle intenzioni, Text Analytics per l’analisi dei testi e DALL-E per la creazione di immagini. Anche in questo caso è disponibile l’applicazione ufficiale e per procedere con l’istallazione basta digiatare: Chatta con IA & GPT-4, sullo store del dispositivo.

Ask AI

Ask AI è un’altra app utile e intelligente, in grado di tenere conversazioni, creare nuovi testi e scansionare immagini fornite dagli utenti. AskAI è basato sull’API ChatGPT e GPT-4, e oltre le funzioni di base, fornisce vari argomenti di cui parlare, dagli affari fino all’intrattenimento. La parte utile, anche per migliorare le proprie capacità linguistiche, è che tutte le conversazioni possono essere intraprese in diverse lingue.

App AI: il foto ritocco intelligente

Per quanto riguarda le applicazioni AI ideali per l’editor, la generazioni di immagini e la creazione di avatar è presente l’app FaceApp, un chatbot che consente agli utenti di sperimentare effetti creativi che possono essere applicati ai selfie e ai volti nelle foto.’ Per farlo, l’app utilizza le reti neurali per manipolare rapidamente le immagini.

Infatti, è in grado di modificare le caratteristiche estetiche del viso, come trucco, acconciatura o barba, o persino modificare caratteristiche fisiche, come la forma del viso, le caratteristiche di genere o l’età percepita. L’app ufficiale per smartphone poi permette un utilizzo ancora più veloce e comodo.

Facetune: le app per generare delle foto perfette

L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando e velocizzando tutte quei processi che riguardando il controllo e la modifica di una foto. A questo scopo, un’altra applicazione da scaricare sul proprio smartphone è Facetune. Facetune è in grado di rilevare e correggere le imperfezioni della pelle, sbiancare i denti, aggiungere trucco e alterare la forma del viso. Per quanto riguarda i video è possibile procedere sulla sezione Facetune Video AI, che è in grado di fare lo stesso ma con i contenuti video. L’app, inoltre, dispone anche di un proprio generatore di avatar, che consente agli utenti di trasformare i propri selfie con costumi, acconciature, sfondi e altri elementi generati dall’IA.

Per studiare con l’AI

L’IA è una tecnologia in continua evoluzione che offre nuove opportunità e porta anche dei miglioramenti sulla qualità della vita, riuscendo a supportare e migliorare anche l’apprendimento e lo studio. A questo scopo sono nate numerose app basate sull’intelligenza artificiale che permettono di studiare e risolvere i compiti.

Tra le app più interessanti per lo studio si trova: Socratic. L’applicazione è veloce e intuitiva in quanto per lavorare ha bisogno solo di una foto. Infatti, Socratic dopo aver caricato una foto di un compito è capace di offrire spiegazioni visive come supporto per completare l’esercizio. Socratic usa diversi modelli di IA per svolgere questa funzione, come il riconoscimento ottico dei caratteri, che è in grado di convertire le immagini in testo, o il natural language processing, che è in grado di capire il significato e il contesto del testo. Socratic è disponibile come app ufficiale per smartphone per restare sempre a portata di mano.

App AI per apprendere

L’intelligenza artificiale potrebbe diventare il supporto completo e utile anche per gli studenti interessati a migliorare le proprie competenze linguistiche, grazie ad app come ELSA: AI Learn & Speak English. L’applicazione utilizza l’intelligenza artificiale per aiutare l’utente a migliorare la pronuncia della lingua. ELSA è l’applicazione adatta a chiunque voglia imparare l’inglese, indipendentemente dalla lingua madre, dal livello di partenza o dal motivo di apprendimento. Infatti, gli utenti possono parlare inglese in dialoghi brevi e divertenti, ricevere un feedback immediato con dei consigli efficaci per correggere i propri errori.

Ally Financial

L’intelligenza artificiale può rivelarsi molto utile anche per le finanze personali, se utilizzata in modo corretto ed etico, grazie ad alcune app che offrono servizi di consulenza, gestione e monitoraggio finanziario. Tra le applicazioni AI da scaricare per le finanze personali si trova Ally financial.

Ally Financial è un’app mobile che utilizza un chatbot basato sull’apprendimento automatico per aiutare gli utenti a rispondere a domande finanziarie, gestire eventuali trasferimenti di denaro e pagamenti, nonché fornire riepiloghi delle transazioni. Il chatbot si chiama Ally Assist e si attiva tramite testo o voce. Inoltre, Ally Financial utilizza l’IA per semplificare il processo di approvazione del prestito, estraendo dati dai documenti di prestito e confrontandoli con più database per confermare l’identità, l’occupazione, il reddito e altre informazioni pertinenti dei richiedenti.

Benessere e salute

Infine, per sfruttare intelligenza artificiale anche per il proprio benessere è possibile scaricare Calm. L’applicazione offre servizi di meditazione guidata, sonno e stretching, oltre a musica e scene per aiutare gli utenti a dormire, rilassarsi o concentrarsi. L’applicazione usa l’intelligenza artificiale per offrire un percorso di esperienze e consigli più personalizzati in base ai dati inseriti.