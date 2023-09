Le migliori App di settembre 2023 per studiare e lavorare con il tuo smartphone

Settembre è da sempre il mese dei nuovi inizi, dei buoni propositi e delle sfide da affrontare, quasi come fosse l’inizio del nuovo anno. L’estate è ormai un ricordo e settembre porta con sé nuove sfide che si tratti di riprendere lo studio, il lavoro o un progetto personale. In ogni caso è importante organizzare le proprie attività al meglio e sfruttare al massimo il tempo e le proprie risorse. In questo percorso personale avere sempre con sé alcune applicazioni può aiutare a rendere i buoni propositi, le liste, lo studio e il lavoro più organizzati e produttivi. Ecco quali sono le applicazioni indispensabili per settembre per gestire al meglio le attività e raggiungere tutti gli obiettivi.

Google Drive per archiviare tutti i ricordi

Per partire con il piede giusto è sicuramente necessario organizzare il proprio smartphone, iniziando proprio dai ricordi estivi. Google Drive è l’applicazione perfetta per archiviare immagini, audio, video e documenti di qualsiasi tipo, ma soprattutto permette di accedere al proprio account da qualsiasi dispositivo, così da avere i contenuti sempre con sé. Google Drive è l’applicazione indispensabile per settembre per organizzare le proprie informazioni, nello specifico permette di archiviare, condividere e accedere ai file su una piattaforma di spazio di archiviazione sul cloud sicura e personale. È infatti possibile salvare i file di qualsiasi tipo e dimensione permettendo di sincronizzarli su tutti i tuoi dispositivi. Inoltre, l’archiviazione non riguarda solo foto e video ma anche documenti e file, infatti è possibile creare e modificare documenti di testo, fogli di calcolo, presentazioni e altri contenuti con le app integrate di Google. Per il lavoro e lo studio è poi possibile condividere i file con altre persone per collaborare in tempo reale con altri utenti.

Organizzare le proprie attività ci pensa Google Calendar

Google Calendar è un’applicazione che permette di organizzare il proprio tempo e tutte le attività, creando eventi, promemoria e obiettivi, per questo è l’applicazione che non può mancare nel proprio smartphone. Infatti, Google Calendar è l’applicazione indispensabile per settembre comoda ma soprattutto pratica per gestire al meglio il tempo e le attività. Inoltre, l’applicazione è disponibile su Google Play e App store ma è presente anche il servizio su browser. Nello specifico con Google Calender è possibile sincronizzare il calendario con altri servizi di Google. Ma anche personalizzare il calendario a secondo dell’esigenza così da poterlo visualizzare suddiviso in giorni, settimane, mesi o in modalità agenda. Ma non solo, è possibile comunicare e aggiungere eventi con l’uso dell’Assistente di Google, ricevere notifiche, condividere gli eventi con altre persone ma soprattutto creare promemoria e obiettivi. Google Calender è l’alleato ideale per iniziare l’autunno organizzati e motivati.

Todoist: le liste di settembre

Le applicazioni per gestire le attività sono diverse, tra queste si trova Todoist. Con Todosit è possibile creare delle liste di cose da fare, assegnare delle scadenze, delle priorità e delle etichette, aggiungere dei commenti e delle note, condividere le attività con altre persone e sincronizzare le liste su tutti i dispositivi. Inoltre, anche in questo caso è possibile usare dei comandi vocali o scritti per aggiungere rapidamente le attività, integrare l’applicazione con altri servizi come Google Calendar, Gmail, Dropbox e altri, e monitorare i progressi con delle statistiche e dei grafici.

Forest: concentrarsi con un albero

Per chi è alla ricerca di un’applicazione più particolare è presente Forest l’app indispensabile per settembre che aiuta a mantenere la concentrazione con un albero. L’applicazione nasce con lo scopo di ridurre i momenti di distrazione, è infatti possibile impostate un timer e piantare un albero virtuale. Sì proprio un albero! Lo scopo è quello di riuscire a non usare il telefono fino alla fine del tempo stabilito, l’albero crescerà e si aggiungerà alla foresta. Al contrario, quando si cede alla tentazione, uscendo dall’app l’albero morirà. Inoltre, è possibile guadagnerete monete virtuali per sbloccare nuove specie di alberi o per donare dei veri alberi a organizzazioni no-profit che si occupano di riforestazione.

Notion per organizzare informazioni e conoscenze

Notion è invece un’applicazione che permette di organizzare tutte le informazioni e soprattutto le conoscenze in modo flessibile e personalizzato. Notion permette di creare delle pagine che contengono diversi tipi di contenuti, come testo, immagini, video, audio, tabelle, calendari, mappe mentali e altro ancora. Inoltre, le pagine possono essere collegate tra loro, creando una struttura personale che riflette il modo di pensare. Tra le funzioni Notion permette di collaborare con altre persone sulle pagine create, commentando, modificando e condividendo i contenuti.

Blinkist l’app per le sfide

Settembre però non è solo organizzazione ma anche nuove sfide, dopo il relax dell’estate è ora di mettersi in gioco. Blinkist è un’applicazione che offre questa possibilità, infatti permette di imparare qualcosa di nuovo ogni giorno, leggendo o ascoltando dei riassunti dei migliori libri di. La lista è completa ed è possibile scegliere tra titoli di vari argomenti, come psicologia, economia, storia, scienza e altro ancora. Ogni libro è sintetizzato in circa 15 minuti di lettura o ascolto, suddiviso in brevi capitoli chiamati “blinks”. In questo modo si può ampliare la cultura generale e scoprire nuove idee e prospettive, in modo pratico e comodo.

Habitica crescita personale in un gioco di ruolo

Ricominciare però non è sempre semplice, tra le altre applicazioni indispensabili per settembre si trova Habitica un’applicazione particolare che aiuta a migliorare le abitudini e a raggiungere tutti gli obiettivi in modo divertente e motivante. L’applicazione trasforma la vita in un gioco di ruolo, in cui è possibile creare un personaggio, impostare le attività quotidiane, le abitudini e anche gli obiettivi per poi guadagnare punti esperienza, monete e oggetti ogni volta che le completate. Per aumentare la motivazione sono presenti anche delle sfide, combattere dei mostri e collaborare con altri utenti. Un gioco che è in grado di visualizzare il percorso di crescita personale e stimolare un obbiettivo nella vita reale

WeSchool: l’apprendimento online

Non sono mai abbastanza le applicazioni per migliorare l’apprendimento online, tra le app di settembre da avere sullo smartphone non può mancare WeSchool. L’applicazione permette di trovare video lezioni, esercizi, mappe concettuali, riassunti e schemi su diverse materie. Inoltre, l’applicazione permette di interagire con altri studenti e docenti attraverso chat e forum. Nello specifico WeSchool è un’applicazione che permette di studiare online, seguendo le lezioni dei migliori professori, su diverse materie e livelli. Infatti, sono presenti numerosi lezioni gratuite, in formato video, audio o testo, su qualsiasi argomento. È l’applicazione indispensabili per imparare cose nuovo o approfondire nuovi interessi, ma è anche l’aiuto ideale per preparare un esame. Inoltre, WeSchool permette di creare delle mappe mentali, dei quiz, dei riassunti e degli schemi, questo permette di stimolare lo studio e l’apprendimento. L’applicazione è disponibile per smartphone Android o iOS, ma è presente anche il sito su browser.

Google Docs: l’alternativa a Word

Infine, per quanto riguardo la possibilità di creare e modificare documenti un’applicazione utile è Google Docs. L’app permette di creare e modificare documenti di testo, condividendoli con altre persone, inoltre è possibile accedere ai documenti da qualsiasi dispositivo grazie alla sincronizzazione. Essendo settembre un periodo intenso per lavoro e studio, Google Docs permette di collaborare in tempo reale con altre persone sullo stesso documento, aggiungendo commenti, suggerimenti e chat. Google Docs è anche un’applicazione versatile che permetti di convertire i documenti in altri formati, come PDF, Word, HTML e non solo. Infine, grazie all’Assistente Google è possibile usare la voce per scrivere, formattare e modificare i documenti. Per utilizzare l’applicazione è possibile scaricare l’app Google Docs sul proprio smartphone o raggiungere il servizio sul browser.