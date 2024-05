WhatsApp: sarà più facile "sbirciare" fra gli aggiornamenti di stato

WhatsApp sta attualmente sviluppando una nuova interfaccia grafica per la sezione dedicata agli aggiornamenti di stato, con un design più moderno e grazie al quale gli utenti potranno meglio visualizzare le preview degli stati senza doverli aprire singolarmente.

Per alcuni tester del circuito beta è già possibile sfruttare questa funzionalità, probabilmente a seguito dell’ultimo aggiornamento di WhatsApp Beta per Android in versione 2.24.10.10, ora disponibile sul Google Play Store.

Stati di WhatsApp visibili a colpo d’occhio

WhatsApp continua dunque ad ereditare caratteristiche già apprezzate su altre applicazioni di casa Meta, fra cui Facebook in relazione alle storie. Lo screenshot prontamente condiviso da WABetaInfo, e che di seguito vi mostriamo, chiarisce meglio il tutto:

Come mostrato nell’immagine, alcuni beta tester possono adesso esplorare una nuova interfaccia per la sezione degli aggiornamenti di stato, che rimane comunque posizionata nella zona superiore così da assicurare un facile ed immediato accesso.

Tale modifica aggiunge un’ulteriore comodità all’esperienza d’uso, poiché consente finalmente di visualizzare un’anteprima degli stati attraverso miniature più grandi. Ciò significa che gli utenti non sono più costretti ad aprire uno per uno gli aggiornamenti per vederne il contenuto (almeno nella maggior parte dei casi), semplificando così il processo di navigazione.

Quanto appena visto dimostra l’impegno di WhatsApp nel prendere in considerazione i feedback ricevuti dagli utenti, apportando continui miglioramenti in termini di usabilità dell’applicazione. Ribadiamo che la nuova interfaccia per la sezione dedicata agli aggiornamenti di stato è attualmente disponibile per un gruppo ristretto di beta tester ma, in tempi relativamente brevi, ci aspettiamo che anche gli utilizzatori della versione ufficiale di WhatsApp saranno in grado di valutarne l’efficacia.