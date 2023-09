Come trasformare le foto in quadri

Lo smartphone si trasforma in uno strumento di creatività per dare vita alla propria arte trasformando le foto in un dipinto. Si tratta di un modo divertente e creativo per dare un tocco originale alle immagini, sfruttando le potenzialità dell’intelligenza artificiale. Grazie all’AI è infatti possibile trasformare completamente le foto usando lo stile di famosi artisti come Van Gogh, Picasso e Monet oppure sperimentale lo stile cartoon. In ogni caso per rendere le foto o i video speciali è necessario usare l’app giusta. Ecco le sei migliori applicazioni per trasformare le tue foto in dipinti.

Prisma Photo Editor

Prisma Photo Editor è una delle applicazioni più popolari e apprezzate per trasformare le foto in opere d’arte, l’app offre oltre 300 filtri artistici, ispirati a vari stili e movimenti artistici, come l’impressionismo, l’espressionismo e il cubismo. I filtri sono facilissimi da applicare basta un semplice tocco per regolare l’intensità e il contrasto, per poi procedere con la scelta dei filtri, dello stile e della personalizzazione. Dopodiché dopo aver scelto la foto e un filtro, Prisma mostrerà un’anteprima dell’immagine finale, quando si è soddisfatti del risultato è possibile condividere la foto sui social. Ma non solo, si può giocare con le proprie foto creando dei giochi di contrasto, infatti tra le funzioni disponibili è possibile applicare il filtro solo allo sfondo o al soggetto. Prisma Photo Editor è disponibile per iOS e Android, è presente una versione gratuita per le funzioni basi per aggiungere strumenti extra è necessario sottoscrivere un abbonamento a pagamento.

BeCasso: Artistic Image Editor

BeCasso: Artistic Image Editor è un’app disponibile su iOS che permette di trasformare le foto in opere d’arte con uno stile pittorico. BeCasso offre diversi effetti basati su tecniche pittoriche come l’acquerello, l’olio, lo schizzo e molti altri. Tra le funzioni è presente possibilità di regolare i parametri degli effetti, come la dimensione del pennello, la saturazione e il contrasto. Infine, per un regalo davvero speciale è possibile, tra le funzioni a pagamento, rendere una creazione fatta sull’applicazione una cartolina da poter inviare a chi si desidera.

GoArt AI Art Generator per creare un capolavoro

Un’altra eccellente app per trasformare una foto in un dipinto è GoArt AI Art Generator un’app dedicata esclusivamente alla trasformazione delle foto in opere d’arte. GoArt offre oltre 40 filtri artistici, basati su famose opere di artisti come Van Gogh, Picasso, Monet, Klimt e utilizza la tecnologia AI per convertire la foto. Tra le funzioni è però possibile creare dei filtri personalizzati, combinando diversi stili e colori. Per trasformare la foto nel modo desiderato è necessario caricare la foto e scegliere un effetto. L’app impiegherà alcuni minuti per elaborare la foto e mostrarla. Tuttavia, la foto avrà una filigrana che ne impedirà la visione completa, per rimuovere la filigrana, è necessario acquistare delle monete virtuali oppure passare alla versione premium dell’app. GoArt AI Art Generator è disponibile per iOS e Android, in questo caso per una seleziona di strumenti più ampia e per utilizzo ottimale è consigliato l’uso della versione premium dell’app.

Photo Lab Editor

Per sperimentare filtri divertenti è presente Photo Lab Editor un’app che permette di trasformare le proprie foto in opere d’arte, ma anche in altre cose divertenti e originali. Photo Lab Editor offre infatti oltre 900 effetti diversi, tra cui filtri artistici, cornici, sfondi, maschere, animazioni. L’applicazione è ideale per provare diversi strumenti e filtri e sperimentare quelli più adatti alla propria creatività. Photo Lab permette anche di creare dei fotomontaggi divertenti, inserendo il viso in scene famose o in personaggi celebri. Photo Lab Editor è disponibile per iOS e Android.

Insta Toon: Cartoon and Art Cam

Insta Toon: Cartoon and Art Cam è un’app che permette di trasformare le foto in cartoni animati o in opere d’arte. L’applicazione offre oltre 100 effetti diversi, tra cui stili cartoon, fumetti, graffiti, acquerelli e altri. Infatti, sono disponibili numerose opzioni di filtro, inclusi disegni di schizzi in bianco e nero, dipinti a olio e fumetti, con la possibilità di applicarli anche in tempo reale alle foto e video. Per poi salvare il capolavoro come nuova immagine, GIF, foto live o video e condividerlo con chiunque. Insta Toon: Cartoon and Art Cam è disponibile solo per iOS.

Picsart AI Photo Editor

Picsart AI Photo Editor è un’altra app molto famosa e completa per trasformare una foto in un dipinto. Picsart offre non solo una vasta gamma di filtri artistici, ma anche molti altri strumenti per modificare le foto, come ritaglio, rotazione, sfocatura, collage e altro ancora. Tutte funzioni che non possono mancare quando si decide di editare una foto per renderla unica. L’app funziona come un servizio completo di fotoritocco completo di tutti gli strumenti di editing selfie e video, layout di collage e una selezione di opzioni e filtri per decorare le foto. Ad esempio è possibile aggiungere testi, adesivi, cornici ed effetti speciali alle immagini. Inoltre, è presente anche una sezione basata sull’intelligenza artificiale in cui le modifiche vengono applicate automaticamente e gratuitamente, è però presente un limite di foto al giorno da creare. Nel caso in cui manca l’ispirazione nell’applicazione è presente anche una community dove vengono pubblicati contenuti creati fornire ispirazione. Picsart AI Photo Editor è disponibile per iOS e Android.