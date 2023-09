Come usare ChatGPT su smartphone

L’ormai famosissimo ChatGPT, il chatbot basato sull’intelligenza artificiale e sull’apprendimento automatico, dopo il suo indiscusso successo sulla piattaforma web è disponibile su app per iOS e Android. Con l’applicazione di ChatGPT è possibile portare l’intelligenza artificiale sul proprio smartphone e usarla in modo facile e rapido, ogni volta che nasce la necessità di chiedere qualcosa all’intelligenza artificiale.

ChatGPT dal sito web all’applicazione

Dopo il lancio di ChatGPT, la piattaforma web era l’unico modo per dialogare con il chatbot. Chi voleva usare ChatGPT sullo smartphone doveva accedere tramite il browser. Ora, invece, è disponibile l’applicazione ufficiale per iOS e Android. L’applicazione offre le stesse funzionalità del sito web e permette di utilizzare ChatGPT in modo semplice e veloce. Se si riscontrano problemi con l’APP ufficiale di OpenAI, si può sempre usare ChatGPT attraverso il browser web.

Scaricare l’applicazione di ChatGPT su iPhone

Scaricare l’applicazione è molto semplice: basta andare sullo store del tuo dispositivo e cercare ChatGPT. Nella pratica ecco come fare per scaricare ChatGPT su iOS e Android. Nel primo caso per scaricare ChatGPT su iPhone è necessario procedere seguendo questi passaggi.

Aprire l’App Store;

Cercare ChatGPT, The official app by OpenAI;

Selezionare “Ottieni”.

Al termine dell’installazione di ChatGPT, basterà selezionare Apri per poter accedere, e nella pagina principale avviare la comunicazione con il chatbot.

Scaricare l’applicazione di ChatGPT su Android

Come abbiamo anticipato, l’applicazione ufficiale di ChatGPT è disponibile anche per i dispositivi Android, in questo caso, per scaricare l’applicazione ChatGPT su Android è necessario recarsi nel Play Store e proseguire seguendo questi passaggi:

Aprire il Play Store;

Cercare ChatGPT;

Selezionare installa;

Attendere la configurazione;

Selezionare apri.

A questo punto l’applicazione è pronta per essere utilizzata, e l’intelligenza artificiale è disponibile sul proprio smartphone senza dover accedere al browser.

Utilizzare l’applicazione di ChatGPT

Per utilizzare l’applicazione di ChatGPT, è necessario accedere al proprio account OpenAI. Per farlo è possibile procedere tramite l’account Google, l’account Apple, l’email o le credenziali di accesso. Una volta nell’app, è visibile la lista delle conversazioni con ChatGPT. Per iniziare una nuova conversazione, basterà toccare e inserire il testo su message. Nella casella di testo, è possibile scrivere tutto quello che si desidera e poi inviarlo con l’icona della freccia. ChatGPT risponderà in pochi secondi ed è possibile inserire tutte le richieste che si desiderano.

Funzioni di ChatGPT

ChatGPT ha un modello di intelligenza artificiale completo e innovativo che permette di avviare una conversazione fluida e stimolante. Tra le sue funzionalità possiamo trovare la generazione di codice; infatti, ChatGPT può essere utilizzato per generare codice sorgente in diversi linguaggi di programmazione, come Python, Java, C# e altri. Basta fornire una descrizione in linguaggio naturale di ciò che si vuole che il codice faccia e ChatGPT cercherà di produrre il codice corrispondente. Ma non solo, ChatGPT crea qualsiasi tipo di tempo come ad esempio le poesie. Infatti, ChatGPT è in grado di generare poesie originali in diversi stili e temi, come romantico, comico, drammatico e altri. Basta fornire un titolo, un genere o una parola chiave e ChatGPT cercherà di creare una poesia che rispecchi la richiesta.

Utilizzo di ChatGPT tramite il browser Web su smartphone

L’applicazione è soltanto uno dei modi per usare ChatGPT, ovviamente è possibile usufruire di ChatGPT anche tramite il browser web del dispositivo utilizzato. Infatti, nel caso in cui non si ha la necessità o la voglia di scaricare l’applicazione basta aprire qualsiasi browser Web e visitare il sito ufficiale di ChatGPT. Per poi procedere accedendo con le proprie credenziali e iniziare una conversazione con il chatbot intelligente.

Siri si trasforma in ChatGPT

Scaricare l’applicazione non è l’unico modo per sfruttare ChatGPT sull’iPhone, infatti è possibile utilizzare l’intelligenza artificiale in modo ancora più diretto. Questo perché ChatGPT permette di potenziare l’assistente virtuale Siri su iPhone. Nello specifico, per farlo è necessario avere un account su OpenAI e creare una chiave API, l’applicazione Comandi Rapidi sull’iPhone e scaricare il comando rapido SiriGPT. Nella pratica per integrare ChatGPT su Siri basta seguendo questi passaggi:

Accedere all’account OpenAI;

Installare l’app comandi;

Aggiungere il Comando rapido SiriGPT;

Ottenere la chiavi API OpenAI dal proprio account;

Selezionare “Visualizza chiavi API”;

Selezionare “Crea nuova chiave segreta”;

Copiare la chiave;

Accedere al comando appena scaricato;

selezionare i tre puntini in alto, cercare la voce testo e “Add api key here” e incollare la chiave;

Abilitare dettatura, se non attiva;

Accettare i consensi per il riconoscimento vocale;

Toccare nuovamente il Comando “SiriGPT”.

A questo punto è possibile usufruire del nuovo comando e fare una domanda. Finalmente il potere di GPT è attivo con la voce di Siri basterà dire “Hey SiriGPT”.

Intelligenza artificiale i rischi

L’intelligente artificiale è una realtà che ogni giorno prende piede nelle piattaforme web e negli smartphone, un traguardo molto importante e utile per l’utente. Ma è altrettanto importante scaricare applicazioni ufficiali, come nel caso dell’app ufficiale di ChatGPT. Soprattutto nel caso in cui si inseriscono dati personali o metodi di pagamento. Infine, è necessario precisare che tutte le informazioni e le risposte dell’intelligenza artificiale vanno revisionate e controllate.