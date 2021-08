Il popolare test Geekbench ha rivelato informazioni sul nuovo tablet computer di Microsoft, che sostituirà il modello Surface Go 2.

Surface Go 3: le caratteristiche (RUMOR)

Il prossimo dispositivo ha il nome in codice OEMAL. Il nuovo prodotto probabilmente entrerà nel mercato commerciale con il nome Surface Go 3. Nel benchmark sono state notate due varianti sulla piattaforma hardware Intel Amber Lake Y.

In particolare sono state testate versioni con processori Pentium Gold 6500Y e Core i3-10100Y. Questi SoC contengono due core di elaborazione con supporto per il multithreading e l'acceleratore grafico Intel UHD Graphics 615. Nel primo caso, la velocità della CPU è di 1,1-3,4 GHz, nel secondo di 1,3-3,9 GHz. Il TDP è di soli 5 watt.

Il più piccolo dei due modelli è dotato di 4 GB di RAM, il più grande invece, di 8 GB. Il sistema operativo è Windows 10 Pro (edizione a 64 bit).

La presentazione ufficiale del Surface Go 3 è prevista nel corso dell'evento Microsoft di ottobre. Allo stesso tempo, secondo alcune indiscrezioni, verrà annunciato lo smartphone-book Surface Duo 2 con una nuova fotocamera e il laptop ibrido Surface Book 4. Lo stesso gigante di Redmond non ha commentato le informazioni apparse su Internet.

I dati sulle caratteristiche chiave del nuovo smartphone Microsoft Surface Duo 2 sono apparsi nel noto portale di benchmark Geekbench. Questo ci ha permesso non solo di conoscere le caratteristiche tecniche del dispositivo, ma anche le conclusioni in merito al suo funzionamento.

Microsoft Surface Duo è stato il primo dispositivo dell'azienda che esegue la piattaforma Android; quindi l'apparizione del suo successore non può non destare interesse. I dettagli sul nuovo prodotto sono già disponibili in rete, comprese le immagini di un probabile prototipo. Secondo i rapporti, avremo modelli con back cover bianche e nere.

