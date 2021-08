Microsoft Surface Duo 2 è apparso su Geekbench con alcuni dettagli chiave; questo ci permette di capire che il suo debutto è proprio dietro l'angolo. Nonostante ci sia voluto molto tempo, l'OEM di Redmond è stata in grado di lanciare il suo primo dispositivo Android avente il moniker Surface Duo. Quindi, c'è comprensibilmente molto clamore in merito al lancio del suo successore.

Microsoft Surface Duo 2: ecco alcune sue caratteristiche

Il prossimo successore di Microsoft Surface Duo è stato oggetto di diverse fughe di notizie, speculazioni e teorie. All'inizio di quest'anno, è apparso sul web un prototipo finale che ha rivelato il design del Surface Duo 2. Questo includeva una nuova configurazione della fotocamera sul retro e una back cover in vetro. Inoltre, è stato ipotizzato che il terminale sarebbe arrivato nelle opzioni di colore bianco e nero con hardware di prim'ordine sotto il cofano. I dettagli sulla data di lancio di Surface Duo 2 sono stati sempre molto pochi e alquanto relativi.

Nelle ultime settimane, ci sono state diverse indiscrezioni in merito al futuro dual screen di Redmond. Ora, il dispositivo in arrivo è apparso su Geekbench prima della sua presentazione ufficiale. L'elenco ci dà un'idea delle specifiche hardware del flagship in questione. Inoltre, l'elenco dei benchmark preliminari suggerisce che il Surface Duo 2 verrà fornito con un processore Snapdragon 888 e che funzionerà sul sistema operativo Android 11, secondo un rapporto di Droid.

Il Microsoft Surface Duo 2 ha ottenuto 1071 punti nei test single-core e 3166 punti nei test multi-core nel test Geekbench 5. Inoltre, il sito di benchmarking ha riferito che il prodotto includerà un SoC Snapdragon 888 abbinato a una GPU Adreno 660. Inoltre, verrà fornito con 8 GB di RAM. Purtroppo, il test di benchmark preliminare non fa luce su altri dettagli come il display, i sensori, le fotocamere e altro.

Tuttavia, una perdita precedentemente emersa ha suggerito una configurazione a tripla lente: un obiettivo standard, un angolo ultragrandangolare e un tele. A parte questo, Microsoft potrebbe includere un launcher ottimizzato per il Surface Duo 2, senza cambiarne drasticamente il design. Potrebbe anche supportare 5G e NFC.

Microsoft

Smartphone