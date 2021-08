Surface Go 2 è un magnifico Tablet che paghi appena 379,05€ in offerta su Amazon. Grazie al fantastico ribasso te lo porti a casa con una spesa minima e vivi la tua vita nei migliori dei modi.

Un tablet che è di più: Surface Go 2

Se sei alla ricerca di un dispositivo perfetto per lo studio e non solo allora sei nel posto giusto perché con Surface Go 2 non sbagli di certo l'acquisto. Semplice ma utilizzabile in svariati modi, ti mette a disposizione una marea di possibilità.

Disponibile nella sua versione da 4GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione è più che sufficiente per andare in università e a scuola e prendere gli appunti migliori che tu abbia mai segnato. Infatti con il suo ampio display completamente touch hai un vero e proprio quaderno a tua disposizione, ma attenzione: questo non è il suo solo utilizzo.

Definirlo un semplice tablet è riduttivo visto che con il sistema Windows 10 a portata di mano hai la chance di personalizzarlo come meglio credi. In più, al di fuori dello studio, lo utilizzi per navigare sui social, guardare contenuti in streaming e molto altro ancora.

Lo puoi abbinare sia alla Surface Pen che alla keyboard appositamente creata. In questo modo lo trasformi in un laptop vero e proprio e digiti di fretta in furia senza problemi.

Hai paura che la batteria non passa bastarti? Non è questo il caso visto che hai a disposizione un'autonomia longeva per stare fuori casa e non doverti portarti il caricatore con te.

Acquista subito il tuo Surface Go 2 su Amazon ad appena 379.05€. Lo ordini e lo ricevi a casa in massimo 48 ore se sei abbonato Prime. In caso contrario hai le spedizioni gratuite ma ci impiegano qualche giorno in più.

PS: lo puoi pagare anche a rate a Tasso Zero.

