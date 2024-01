Cos'è e come ottenere gratis Microsoft Designer

Conoscere le diverse piattaforme di Microsoft è essenziale per sfruttare al massimo tutte le sue potenzialità. Tra queste, Microsoft Designer, uno strumento dedicato alla progettazione grafica, che si distingue per essere accessibile e gratuito, almeno per il momento. Lanciata alla fine del 2022, ha reso possibile l’utilizzo di questo importante servizio solo dal 2023. La piattaforma offre una vasta gamma di strumenti, tra cui la possibilità di generare immagini, rimuovere lo sfondo, creare disegni e molto altro, in modo intuitivo e veloce grazie all’intelligenza artificiale. Tutto questo, rende Microsoft Designer una piattaforma ideale per la progettazione grafica AI. Sicuramente, una caratteristica che consente di produrre progetti in tempi brevi e con meno passaggi, mantenendo comunque un alto livello di qualità. Infatti, La versatilità rende Microsoft Designer uno strumento prezioso sia per i professionisti, che per i principianti, nel campo della progettazione grafica.

Microsoft Designer il passo tra progettazione e AI

Comprendere le potenzialità dell’intelligenza artificiale, in particolare di Microsoft Designer, è fondamentale per chiunque desideri creare contenuti come post, video, storie o annunci sui social media. Una piattaforma che si rivela estremamente utile e pratica, soprattutto nella sua versione web, che offre un accesso diretto e senza limiti. In pratica, Microsoft Designer è un innovativo strumento di progettazione grafica che offre una vasta gamma di funzionalità e soluzioni, il tutto con l’integrazione dell’intelligenza artificiale.

Nello specifico si parla dell’AI DALL-E di OpenAI, un’intelligenza artificiale nota per la sua capacità di creare qualsiasi cosa a partire da un input di testo, rendendo l’approccio all’utente più intuitivo, diretto e gratuito. Tuttavia, è necessario specificare che pur se l’intelligenza artificiale sia a un livello impressionante bisogna saper inserire un prompt efficace. Infatti, per l’intelligenza artificiale e anche Microsoft Designer, per generare un’immagine o qualsiasi altro contenuto, è essenziale inserire un prompt chiaro, dirett0 e specifico, evitando l’uso di parole troppo complesse. In questo modo, è possibile utilizzare gli strumenti di modifica di Microsoft Designer e l’intelligenza artificiale per creare un poster o un banner accattivante.

Come sfruttare Microsoft Designer

Sfruttare la piattaforma Microsoft Designer è semplice e pratico, consentendo a chiunque di avvicinarsi all’intelligenza artificiale e di creare contenuti grafici con facilità. Una volta effettuato l’accesso a Microsoft Designer tramite il web, è possibile navigare tra tutti i servizi disponibili e inserire un semplice input di testo per avviare la generazione del progetto. Il progetto completato sarà visualizzato e presentato in pochi secondi, grazie all’intelligenza artificiale.

Inoltre, non è presente solamente la piattaforma web, Microsoft Designer è integrato anche nel browser Edge, accedendo semplicemente dalla barra laterale e procedendo con la descrizione testuale. Se da un lato l’accesso alla piattaforma è pratico e intuitivo, dall’altro la progettazione grafica potrebbe risultare più complessa. Per superare questo ostacolo, è fondamentale comprendere le funzioni disponibili su Microsoft Designer. Sicuramente, lo strumento, grazie alla sua integrazione con l’intelligenza artificiale, offre un’ampia gamma di possibilità per la creazione di contenuti grafici personalizzati.

Le funzioni di Microsoft Designer

Microsoft Designer offre una varietà di creatori di immagini, suddivisi in base alla categoria e alle necessità dell’utente. Non appena si accede alla piattaforma, è possibile visualizzare un elenco di pratiche funzionalità correlate, complete di esempi di immagini dimostrative, per comprendere il processo di realizzazione. In dettaglio, è possibile inserire un prompt e procedere con la creazione di immagini e design, la rimozione dello sfondo tramite intelligenza artificiale, e la possibilità di creare loghi, caratteri e molto altro.

L’uso continuativo di questo strumento consente di familiarizzare con le sue funzionalità e di comprendere l’approccio di lavoro più efficace. Per comunicare con l’intelligenza artificiale sarà necessario inserire un prompt testuale o le descrizioni del proprio logo o brand per guidare l’AI nella creazione di ciò che si necessita. Nel caso specifico di Microsoft Designer, è possibile sfruttare i suggerimenti di base, se si desidera esplorare la piattaforma prima di inserire le proprie creazioni. Dopo varie prove e test, è possibile procedere con il salvataggio. Infatti, quando si è soddisfatti del risultato, sarà sufficiente scaricare il file nel formato più adatto, tra cui PNG, JPG o PDF.

Il futuro di Microsoft Designer

Microsoft Designer è attualmente disponibile sia sul web che su Android. Mentre la versione web è aperta a tutti gli utenti, l’app Android è ancora in fase beta. Al momento, Microsoft Designer è accessibile gratuitamente a tutti gli utenti. Tuttavia, si prevede un cambiamento futuro che limiterà l’accesso solo agli abbonati a Microsoft 365. Il pacchetto combina diversi strumenti Microsoft come OneDrive, le app di Office, Teams e altri servizi in un unico piano.

Ma non solo, in futuro è prevista anche un’espansione delle funzionalità, soprattutto se Microsoft Designer diventerà una piattaforma accessibile solo a pagamento. Nell’effettivo, sembrerebbe che Microsoft stia lavorando a un creatore di album e a un creatore di adesivi, tutto ciò con la velocità e la rapidità dell’intelligenza artificiale. Infine, mettendo da parte l’accessibilità e costi, Microsoft Designer mira a essere un punto di partenza per ampliare la creatività e diventare un supporto tecnico AI efficace e intuitivo, ideale per tutti gli utenti, sia per i principianti che per i professionisti.