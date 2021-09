Mibro Lite by Xiaomi: NOVITÀ a prezzo folle al lancio (38€)

Mibro Lite è finalmente disponibile in preordine in anteprima mondiale. Uno smartwatch parte dell'ecosistema di prodotti Xiaomi, con caratteristiche decisamente interessanti, un design accattivante, un eccellente display AMOLED e – ora – un prezzo minuscolo. Se sarai rapido, potrai portarlo a casa a 38€ circa (43,99$) da Aliexpress e non solo. Infatti, grazie alla promozione di lancio potrai ricevere degli omaggi: tutte le istruzioni le trovi a fine articolo.

Mibro Lite by Xiaomi: promo di lancio su Aliexpress

Quale smartwatch, in questa fascia di prezzo, ti offre la possibilità di portare di ottenere uno schermo AMOLED da 1,3″? Un pannello che è perfettamente visibile in qualsiasi condizione di luminosità ed è anche dotato di risoluzione HD? I vantaggi di un display come questo sono tantissimi: fra questi anche un minor consumo di risorse energetiche, potrai sfruttare il tuo gioiellino molto più a lungo, prima di dover ricorrere alla ricarica. Fino a 8 giorni con uso medio, 10 giorni con uso base e ben 30 giorni in stanti addirittura.

Lo schermo è incastonato in un'elegante cassa circolare, realizzata con cura maniacale dei dettagli. Lo stile di questo wearable è perfetto da abbinare a look eleganti, ma anche casual.

Usalo come pratico assistente da polso per gestire rapidamente promemoria, notifiche, avvisi, chiamate in arrivo e non solo. Infatti, si tratta di un validissimo monitor per la salute: controlla il battito cardiaco, la quantità di ossigeno nel sangue e anche la qualità del riposo notturno. Con il suo aiuto, puoi anche verificare il livello di stress e imparare a gestirlo attraverso appositi esercizi guidati di respirazione.

Come trascurare la vocazione sportiva di questo gioiellino? Con 15 tipologie di workout disponibili e la presenza della certificazione IP68 (che ne attesta la resistenza al contatto con acqua e sudore) potrai lasciarlo al polso mentre ti alleni. In questo modo, avrai la possibilità di tenere traccia delle tue performance e verificare i tuoi progressi.

Il software, completamente in italiano, ti permetterà di muoverti all'interno dei menù senza alcun problema. Divertiti a scoprire tutte le funzionalità di questo interessante smartwatch, parte dell'ecosistema Xiaomi. Sfrutta la calcolatrice, il meteo, il telecomando per lo scatto di foto oppure per la gestione della musica e non solo. Imposta dei promemoria per la sedentarietà o per ricordarti di bere: insomma, tantissime feature, tutte disponibili al polso.

Mibro Lite è uno smartwatch eccezionale e ora hai la possibilità di approfittare di una promozione che non potrebbe essere più ghiotta. Non solo, in occasione della prima mondiale, potrai accedere a un prezzo bassissimo, ma hai anche la possibilità di ricevere degli omaggi.

Mibro Lite: promozione di lancio su Aliexpress

Scegliendo di approfittare dell'offerta lancio, hai diversi vantaggi. Innanzitutto, sei sicuro di comprare l'edizione Global, ma non solo. Godi di spedizioni gratis in qualsiasi paese (incluso l'Italia) e puoi anche effettuare il reso gratuito entro 15 giorni dalla consegna. Inoltre, i nuovi utenti godono anche di un ulteriore sconto di 2$.

La promozione ti permette di portare a casa a 43,99$ il nuovo wearable. Al cambio, sono circa 38€, ma solo se sarai fra i primi 500 utenti a completare l'acquisto. Inoltre, se rientrerai fra i primi 50, a casa riceverai gratis un paio di auricolari Lenovo. Infine, i primi ordini che prevederanno al loro interno l'acquisto di almeno 3 unità di Mibro Lite, riceveranno uno fra questi 3 premi: smartphone realme 7i, auricolari Haylou T16 oppure speaker wireless JBL GO3.

Una promozione che non potrebbe essere più ghiotta, ma – se non sarai veloce – non potrai approfittarne. Come fare, allora? Semplice:

metti il tuo nuovo eccezionale smartwatch nel carrello;

applica il coupon di 5$ offerto dallo store;

completa rapidamente l'ordine per avere tutti questi vantaggi.

Non perdere l'occasione di portare a casa l'eccellente Mibro Lite a questo prezzo e godere di tutti gli altri vantaggi, disponibili solo in occasione del lancio mondiale.