Mi Smart Band 8: incredibile promozione su Amazon e MINIMO STORICO

Il Mi Smart Band 8 è l’ultimo arrivato tra gli Smart Band di casa Xiaomi, tuttavia con il prossimo arrivo della nona generazione, il prezzo sta iniziando a scendere incredibilmente. Su Amazon, infatti, è possibile trovarlo a soli 38,29 euro e approfittando dell’opzione Amazon Prime potreste riceverlo a casa in meno di 48 ore senza ulteriori spese di spedizione.

Mi Smart Band 8: ottima qualità, super sconto

Lo smartwatch Mi Smart Band 7 è un modello economico che non rinuncia a funzionalità importanti come il display touch screen AMOLED da 1,62 pollici con una frequenza di aggiornamento fino a 60 Hz che offre un’esperienza estremamente fluida. Supporta anche un sensore di luce ambientale che regola automaticamente la luminosità dello schermo in base agli occhi, si adatta accuratamente alla luminosità ambientale ed evita l’affaticamento degli occhi.

Supporta il monitoraggio della frequenza cardiaca, della pressione sanguigna e della saturazione di ossigeno nel sangue durante il giorno con tanto di promemoria vibranti quando si verificano anomalie. Inoltre presta attenzione allo stato del sonno quotidiano, alla gestione della salute delle donne e all’allenamento della respirazione. In questo modo monitora i dati sanitari 24 ore su 24 al giorno e fornisce informazioni su esercizio, lavoro e riposo a cui fare riferimento.

Sono presenti ben 150 sport preimpostati con cui registra la frequenza cardiaca e le calorie bruciate con tanto di analisi sugli effetti dell’allenamento. Dal punto di vista estetico presenta una nuova struttura a sgancio rapido con cui è possibile scegliere cinturini di diversi materiali e colori in base alle preferenze e sono presenti anche più di 200 nuovi quadranti alla moda.

Lo Smart Band ha una funzione di ricarica magnetica e in condizioni di normale utilizzo quotidiano, l’orologio sportivo può durare fino a 16 giorni e può essere caricato completamente in solo circa 1 ora. Il braccialetto è impermeabile 5ATM e può essere usato senza paura anche mentre si nuota in piscina. Compatibile con i sistemi Android 6.0/iOS12 e versioni successive.

Tutto questo può essere vostro a soli 38,29 euro rispetto al prezzo consigliato di 49 euro. La promozione di Amazon permette di acquistare questo gioiellino al prezzo più basso di sempre e di godere di spedizioni rapide e gratuite con Amazon Prime.