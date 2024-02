Mi Band 8 Active a soli 19€ grazie a questo COUPON!

Desideri da tempo una smartband e non vuoi spendere più di tanto? Oggi è il tuo giorno fortunato, perché Mi Smart Band 8 Active è fortemente scontata grazie al coupon esclusivo. Con il codice promozionale “5H6QLSN3“, potrai pagarla solamente 19,79€. Si tratta di un ribasso del 34%!

Tutte le caratteristiche della smartband

Grazie allo schermo LCD da 1,47 pollici, potrai scegliere tra 100 quadranti intercambiabili per adattarlo al tuo stile e umore del momento, mentre la luminosità automatica si regola in base all’ambiente, garantendo una visibilità ottimale in ogni situazione.

La batteria offre poi fino a 14 giorni di autonomia con una sola carica. E quando è il momento di ricaricare, la ricarica magnetica rapida ti permette di ripristinare l’energia in circa un’ora, assicurandoti di essere sempre pronto per le tue attività, senza interruzioni.

Con oltre 50 modalità sportive tra cui scegliere, questa smartband è la compagna ideale per ogni tipo di allenamento. Che tu sia un runner appassionato o un nuotatore incallito, questo dispositivo ti segue con precisione, monitorando la durata dell’esercizio, le calorie bruciate e altri dati importanti. Il suo design ultra-sottile da 9,99 mm la rende così comoda che quasi ti dimenticherai di indossarla, anche durante gli allenamenti più intensi.

La tua salute è al centro delle attenzioni con Mi Smart Band 8 Active, che offre un monitoraggio completo dei tuoi parametri vitali: dalla frequenza cardiaca all’ossigeno nel sangue (SpO2), dal livello di stress al ciclo mestruale. E con la funzione di misurazione della pressione sanguigna, avrai un quadro ancora più completo del tuo benessere. In caso di anomalie, riceverai avvisi tempestivi per intervenire prontamente e prenderti cura di te stesso.

Inizia a monitorare la tua salute in modo preciso con Mi Smart Band 8 Active.

