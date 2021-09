MediaTek annuncerà un nuovo chipset facente parte della serie Kompanio il prossimo 9 settembre 2021. Di fatto, il produttore di chipset con sede a Taiwan ha annunciato che la società terrà un evento di lancio nei prossimi giorni al fine di svelare un nuovo processore della neonata gamma Kompanio, destinato a tablet e notebook.

MediaTek Kompanio: cosa sappiamo del nuovo SoC per tablet e PC?

Al momento, il chipmaker non ha rivelato quale chipset ha in programma di lanciare nel corso del prossimo show. Attualmente, l'ultimo chipset della serie Kompanio è il 1300T, che alimenta l'Honor Tab V7 Pro.

Per coloro che non lo sapessero, MediaTek Kompanio 1300T si basa sul SoC di punta Dimensity 1200 dell'azienda; viene prodotto utilizzando il processo a 6 nm e ha un design a tre cluster con l'architettura 1+3+4.

Viene fornito con quattro grandi core Cortex-A78 e quattro piccoli core Cortex-A55. Per quanto riguarda il processore grafico, il chipset racchiude una GPU Mali-G77 MC9 nano-core, superiore alla Mali G57 MC5 utilizzata dal Dimensity 1200.

Il chipset è inoltre integrato con un modem 5G a bande sub-6 GHz che supporta la dual-SIM mode e l'aggregazione di carrier dual-channel. È dotato del supporto per due display 1080p e per un singolo pannello che supporta la risoluzione fino a 1440p con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, nonché la riproduzione di video HDR10+.

Vanta il modem per le reti 5G e offre una connessione a bassa latenza per i videogiochi. Per il comparto fotografico, può reggere senza problemi sensori fino a 108 MP e può consentire ai device di registrare video in 4K fino a 60 fps. Integra anche un'APU che abilita funzionalità come AI Picture Quality (AI-PQ) e comandi vocali.

MediaTek sta anche lavorando al suo chipset di punta per smartphone facente parte della linea Dimnesity; si dice si chiamerà MediaTek Dimensity 2000, costruito secondo un processo a 4 nm. Alcuni report indicano che l'azienda taiwanese potrebbe diventare la prima a lanciare sul mercato un SoC a 4nm.

