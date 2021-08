Honor Tab V7 Pro è appena stato lanciato ufficialmente in Cina: presenta un display a 120Hz, il SoC MediaTek Kompanio 1300T e dispone di una doppia fotocamera da 13 Megapixel.

Honor Tab V7 Pro: le caratteristiche

Oggi, Honor ha tenuto un mega evento di lancio per annunciare la serie Magic 3, il midrange X20 5G, lo smartwatch Watch GS e il tablet Tab V7 Pro. Ecco tutte le informazioni su specifiche, caratteristiche e prezzi di quest'ultimo prodotto.

L'Honor Tab V7 Pro è un tablet di fascia alta che ha uno spessore di 7,25 mm e pesa 485 grammi. È dotato di uno schermo LCD da 11 pollici che offre una risoluzione 2K di 2560 x 1600 pixel, aspect ratio da 16:10, densità di pixel di 276 PPI, frequenza di aggiornamento di 120Hz, gamma di colori DCI-P3, luminosità di 500 nit e contrasto di 1500:1 rapporto. Il dispositivo funziona con il sistema operativo Android 11 basato su Magic UI 5.0, una speciale interfaccia che è stata ottimizzata per il multitasking, in quanto offre funzionalità come la funzione multi-window, lo schermo diviso, il trascinamento della selezione e così via.

Il suddetto tablet è il primo dispositivo al mondo dotato del chipset MediaTek Kompanio 1300T. Il tablet offre fino a 8 GB di RAM LPDDR4x e fino a 256 GB di spazio di archiviazione. Supporta la tecnologia di estensione della RAM. Il lato posteriore del dispositivo presenta una fotocamera principale da 13 megapixel e un obiettivo macro da 2 Mpx.

Il terminale è alimentato da una batteria da 7250 mAh con ricarica rapida da 22,5 W. È dotato di un sistema di raffreddamento a 7 strati per la dissipazione del calore. Il tablet Honor supporta lo stilo Magic Pencil 2 e ha una custodia per tastiera che simula l'esperienza PC. Presenta quattro altoparlanti, doppia SIM, Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth 5.1 e una porta USB-C.

L'Honor Tab V7 Pro è arrivato in tre varianti solo Wi-Fi in Cina:

6 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione;

8 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione;

8 GB di RAM + 256 GB di spazio di archiviazione.

Queste hanno un prezzo rispettivamente di 2.599 Yuan (~$401), 2.799 Yuan (~$432) e 3.299 Yuan (~$509). La variante 5G-ready con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione ha un costo di 3.699 Yuan (~ $ 571).

È disponibile in più colori: Dawn Blue, Dawn Gold e Titanium Silver. Le edizioni blu e oro hanno il retro in pelle di vitello italiano. La variante argento ha il retro in vetro.

