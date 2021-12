Redmi K50 Gaming Pro si mostra online: debutto alle porte

Redmi K50 Gaming Pro modello a.k.a L10 (Matisse) è appena stato approvato in Cina; sembra che il suo debutto sia alle porte.

Cosa sappiamo del Redmi K50 Gaming Pro?

Il sub brand di Xiaomi, si sta preparando a lanciare i suoi telefoni della serie K50 il prossimo anno in Cina e la tempistica del lancio è stata recentemente suggerita dal tipster Digital Chat Station. Ora, l'informatore ha confermato che il Redmi K50, nome in codice L10, è stato approvato.

Secondo il tipster, il modello K50 Gaming Pro a.k.a L10 (Matisse) è stato approvato in Cina, il che conferma che il suo arrivo potrebbe avvenire prima del previsto. Per coloro che non lo sapessero, in precedenza, l'informatore ha rivelato che l'intera gamma K50 sarebbe dovuta arrivare a febbraio del prossimo anno. Tuttavia, dato che il telefono è stato approvato, potrebbe essere svelato in anticipo.

Inoltre, il tipster conferma che l'intera line-up di smartphone del sottomarchio di Xiaomi potrebbe vedere, in prima istanza, l'arrivo del Redmi K50 Gaming Pro. È stato anche rivelato che la società sta pianificando di lanciare nuovi auricolari True Wireless Stereo e nuovi smartwatch questo mese. Ma non c'è alcun indizio sull'arrivo di un particolare modello specifico.

Passando ai dettagli trapelati in precedenza, ci saranno due telefoni da gioco sotto la gamma K50: il modello Redmi K50 Gaming Standard (nome in codice Rubens – L11A) e il modello Redmi K50 Gaming Pro (nome in codice Matisse – L10). Entrambi utilizzeranno i chip Dimensity di MediaTek sotto la scocca. Il primo sarà alimentato dal Dimensity 7000 e il second avrà il SoC Dimensity 9000.

Matisse potrebbe essere dotato di un sensore principale Samsung ISOCELL HM2 da 108 Megapixel, mentre Rubens potrebbe debuttare con un sensore ISOCELL GW3 da 64 MP. Ci aspettiamo anche che siano dotati di un sistema di raffreddamento speciale all'interno. Restate connessi con noi per tutti gli ultimi aggiornamenti.