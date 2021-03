Metti al riparo il PC, il laptop, lo smartphone e volendo anche altri device ancora: oggi costa il 67% in meno grazie ad una offerta pazzesca per portare un antivirus di qualità su tutti i tuoi dispositivi. Bastano 19,99 euro per avere piena sicurezza per un anno intero su ben 5 dispositivi. Se è sufficiente dare copertura a tre device (ad esempio: PC, tablet e smartphone) allora si potranno avanzare due euro ulteriori e scendere a 17,99 euro.

Protezione totale, sconto del 67%

L’offerta è quella relativa al pacchetto McAfee Total Protection: è disponibile indifferentemente per Windows 10, iOS o Android, potendo così essere installato su qualsiasi smartphone, tablet o laptop.

Una volta effettuato l’acquisto, Amazon consente il download immediato del codice di attivazione e ciò consente una installazione immediata sui propri device. La sicurezza è quindi immediatamente garantita e, soprattutto, disponibile ad un prezzo chiaramente vantaggioso: l’offerta durerà poche ore, dunque si consiglia di approfittarne rapidamente poiché un taglio del 67% non è esattamente cosa da tutti i giorni.

