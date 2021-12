MacOS si aggiorna e introduce SharePlay (FINALMENTE)

SharePlay è ora disponibile sui laptop e PC desktop della mela come parte dell'ultimo aggiornamento relativo a MacOS Monterey . Ora potrete guardrea programmi TV e ascolta musica con i vostri amici su FaceTime.

Come funziona SharePlay?

Apple ha portato SharePlay sul Mac come parte di macOS Monterey 12.1, che è stato rilasciato nella giornata di ieri. Con questa funzione, ora potete godervi intrattenimento come film, musica e giochi sincronizzati con i vostri amici su FaceTime mentre siete comodamente sul divano con il vostro laptop.

E se volete condividere il vostro schermo con il gruppo di amici, SharePlay supporta anche quello. Tuttavia, al momento, diversi utenti stavano riscontrando alcuni problemi con la feature su Mac mentre la funzione era in versione beta, quindi speriamo che vada in modo più fluido ora che è ampiamente disponibile.

macOS Monterey 12.1 aggiunge alcune funzionalità presenti anche in iOS 15.2. C'è il nuovo Apple Music Voice Plan, un livello più conveniente del servizio di streaming musicale che consente di accedere alla musica solo con la voce e Siri. Sarete in grado di designare persone come contatti legacy che possono accedere ai tuoi dati iCloud in caso di scomparsa prematura. E Apple ora consentirà ai genitori di abilitare gli avvisi che appaiono quando i loro figli ricevono o inviano iMessage con foto di nudo.

Tuttavia, alla nuova versione di Monterey manca ancora una grande funzionalità: Universal Control, che consente di utilizzare un mouse e una tastiera simultaneamente su Mac e iPad. La caratteristica in questione doveva essere lanciata questo autunno, ma Apple la ha posticipata alla “prossima primavera”.