macOS Monterey manda in tilt alcuni vecchi modelli di Mac

macOS Monterey causa problemi con i vecchi Mac, o almeno questo è quello che sempre più utenti sottolineano su Internet e anche nel forum Apple ufficiale. Infatti, a seguito del rilascio di macOS Monterey della scorsa settimana, diversi utenti muniti di vecchi modelli di Mac si sono ritrovati fra le mani una macchina completamente inutilizzabile a seguito dell'installazione del nuovo sistema operativo di Apple.

macOS Monterey non va come dovrebbe su alcuni computer

“Stavo aggiornando il mio MacBook Pro del 2018 e andava bene fino a quando lo schermo non è diventato improvvisamente nero e ora non si accende più,” sottolinea un utente sul forum di Apple. “Ho controllato la presa, il cavo, il caricabatterie, tutto. Ho tenuto il tasto di accensione pigiato per 10 secondi e non succede nulla; non ho segni di vita sul mio MacBook.”

Le segnalazioni fioccano numerose anche su Twitter, dove diversi utenti stanno adesso consigliando a chi possiede un Mac con qualche anno sulle spalle di non aggiornare a macOS Monterey fino a quando non ci saranno delucidazioni in merito da parte dell'azienda di Tim Cook. Nel mentre, però, la compagnia si trincera dietro la seguente spiegazione presente in un documento di supporto: “In circostanze molto rare, come durante una interruzione di corrente durante un aggiornamento o un aggiornamento di macOS, un Mac potrebbe non rispondere e quindi il firmware deve essere ripristinato.”

Allo stato attuale se possedete un Mac non troppo recente e non avete altri computer a disposizione, è meglio posticipare l'installazione di macOS Monterey fino a quando la situazione non tornerà alla normalità.