Apple: che fine ha fatto l'Universal Control in MacOS?

Apple rilascia MacOS 12.1 RC, ma all'appello manca ancora Universal Control. Una settimana dopo aver rilasciato la versione 12.1 beta 4, l'OEM di Cupertino ha rilasciato la 12.1 RC prima del lancio pubblico. In particolare, la release candidate del sistema operativo per PC della mela non include il supporto per l'attesissima funzione Universal Control.

MacOS: perché non si vede ancora l'Universal Control?

La release candidate di macOS 12.1 appare ora tramite OTA per gli sviluppatori con numero di build 21C51. Si può anche scaricare dal sito Web degli sviluppatori. Con la prima beta, abbiamo visto Apple ripristinare il supporto per SharePlay. Tuttavia, Universal Control non è apparso con nessuna delle beta successive nè tantomeno con la RC.

In precedenza, la compagnia aveva affermato che Universal Control sarebbe arrivato “più tardi questo autunno“, ma tale scadenza potrebbe finire per essere posticipata.

Insieme a SharePlay, Apple Music Voice Plan e una serie di altre modifiche e miglioramenti, MacOS 12.1 RC corregge i problemi con la MagSafe sul nuovo MacBook Pro da 16 pollici, i bug relativi al tocco sul trackpad, l'HDR su YouTube che causava il panico del kernel e altro ancora.

Per chi non lo sapesse, SharePlay, è un modo completamente nuovo di condividere esperienze con familiari e amici in FaceTime. Questo aggiornamento include anche la versione Voice Plan di Apple Music, nuove funzionalità di sicurezza per bambini e genitori in Messaggi, i “ricordi” riprogettati in Foto e altre funzionalità e correzioni di bug per il vostro Mac con SoC Apple Silicon M1, M1 Pro e M1 Max.

Segnaliamo poi che alcune funzioni potrebbero non essere disponibili per tutte le regioni o su tutti i dispositivi del colosso di Cupertino.

