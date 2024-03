Macbook Air con M3 ufficiale, è il portatile perfetto: potenza e leggerezza

Apple ha appena lanciato ufficialmente il nuovo MacBook Air con a bordo il potente chip M3, portando a un nuovo livello l’equilibrio eccezionale tra portabilità e prestazioni a basso consumo energetico. Questo emozionante annuncio dimostra l’impegno di Apple nel fornire ai consumatori prodotti all’avanguardia che soddisfano le loro esigenze di mobilità, potenza e versatilità.

MacBook Air con chip M3: i dettagli

Il chip M3 rappresenta un significativo salto in avanti in termini di prestazioni per questa linea di portatili. Grazie alla sua tecnologia all’avanguardia a 3 nanometri, il chip offre un processore 8-core, una GPU con fino a 10 core e un supporto fino a 24 GB di memoria unificata. Rispetto al modello con il chip M1, quello appena presentato è fino al 60% più veloce.

Le prestazioni del processore si traducono in un’esperienza utente eccezionale. Le attività quotidiane, come la navigazione web e l’utilizzo di applicazioni, diventano ancora più fluide e veloci. L’editing di foto e video, così come lo sviluppo di software, sono ottimizzati grazie alla potenza del chip M3. Inoltre, la GPU di nuova generazione supporta funzionalità avanzate come il mesh shading e il ray tracing con accelerazione hardware, offrendo esperienze di gioco incredibilmente realistiche.

Il chip M3 non solo migliora le prestazioni generali del MacBook Air, ma lo rende anche il miglior laptop consumer al mondo per le applicazioni di intelligenza artificiale (AI). Il Neural Engine a 16 core e gli acceleratori presenti nella CPU e nella GPU offrono una potenza di elaborazione AI senza precedenti. Ciò significa che gli utenti possono beneficiare di funzionalità intelligenti come la dettatura in tempo reale, la traduzione e la previsione del testo, e molto altro ancora. L’ecosistema di app che sfrutta l’AI continua a crescere, consentendo agli utenti di sfruttare appieno le potenzialità del MacBook Air.

Oltre alle prestazioni straordinarie, ha un design leggero e sottile, con un robusto guscio unibody in alluminio. È disponibile in quattro colori: mezzanotte, galassia, grigio siderale e argento. Il display Liquid Retina offre una luminosità fino a 500 nit e supporta un miliardo di colori, garantendo una visione vivida e dettagliata. Inoltre, il nuovo MacBook Air supporta fino a due monitor esterni quando il laptop è chiuso, consentendo un multitasking più efficiente.

La connettività è altrettanto impressionante. Supporta il Wi-Fi 6E, che offre velocità di download fino al doppio rispetto alla precedente generazione, e dispone di due porte Thunderbolt, una ricarica MagSafe e un jack per cuffie da 3,5 mm. La videocamera FaceTime HD a 1080p, i tre microfoni in array e il sistema audio immersivo con supporto per l’audio spaziale e il Dolby Atmos completano l’esperienza multimediale.

Il nuovo MacBook Air con chip M3 rappresenta un passo avanti significativo per Apple. Con le sue prestazioni eccezionali, il supporto avanzato all’IA e il design elegante, è destinato a diventare il laptop più popolare al mondo. Sia per gli studenti che per i professionisti in movimento, offre un mix imbattibile di prestazioni, portabilità e autonomia.

Prezzo e disponibilità

Il nuovissimo MacBook Air con il potente processore M3 può essere preordinato anche in Italia a partire da oggi – 4 marzo – sul sito ufficiale Apple e tramite l’app Apple Store. Le prime consegne avranno inizio venerdì 8 marzo: da questa data in poi, sarà disponibile anche presso gli Apple Store e i Rivenditori Autorizzati Apple.

Quanto ai prezzi in dettaglio, si parte da 1349€ per il modello con schermo da 13″ e da 1649€ per quello con display da 15″. Entrambe le versioni sono disponibili nelle colorazioni di mezzanotte, galassia, argento e grigio siderale. Inoltre, cala di prezzo MacBook Air da 13″ con il processore M2, ora disponibile a partire da 1249€.