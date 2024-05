Portatile da 15,6", 16 GB di RAM, SSD da 512GB e CPU Intel (-109€)

Se è da un po’ di tempo che stai cercando un laptop che garantisca buone prestazioni ma non vuoi spendere una barcata di soldi, sono certo che questa offerta fa proprio al caso tuo. In questo momento su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il portatile ACEMAGIC a soli 270,99 euro, invece che 379,99 euro. Per averlo a questo prezzo applica il coupon visibile in pagina e inserisci il codice XUZLGMMQ al momento del pagamento.

Così facendo avrai un risparmio notevole di 109 euro grazie ha un doppio sconto spaventoso. Ovviamente dovrai essere veloce. E se preferisci hai anche la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Portatile potente a prezzo vantaggioso

Questo è uno dei computer portatili con il migliore rapporto qualità prezzo sul mercato. Nonostante il costo sia veramente basso presenta delle ottime caratteristiche. Ha un processore Intel Alder Lake N95 di 12a generazione che ti permetterà di usare la maggior parte dei classici programmi come Word, Excel e Adobe Reader.

Possiede poi 16 GB di RAM DDR4 e un SSD da 512 GB per archiviare quello che vuoi. Ha un bellissimo schermo da 15,6 pollici con risoluzione FHD 1920 x 1080 P, pannello IPS e protezione dalla luce blu. Gode di una tastiera full-size retroilluminata con tasti silenziosi e precisi. Inoltre ha porte USB 3.2 per trasferimenti velocissimi ingresso HDMI per collegarci un altro monitor.

Insomma una vera forza della natura che oggi pagherai pochissimo. Quindi fiondati subito su Amazon e acquista il tuo portatile ACEMAGIC a soli 270,99 euro, invece che 379,99 euro. Ti ricorso che per averlo a questo prezzo devi applicare il coupon visibile in pagina e inserire il codice XUZLGMMQ al momento del pagamento. Ti stai chiedendo quanto costa la spedizione? Niente se sei iscritto ad Amazon Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.