Lenovo IdeaPad Sim 3 in offerta, risparmi 150€: peso piuma, grandi prestazioni

Il Lenovo IdeaPad Slim 3 è un’ottima soluzione, perfetta per chi cerca un laptop leggero e con prestazioni elevate, ma rimanendo ampiamente all’interno della fascia media del mercato.

Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo che ti suggerisco di non farti assolutamente scappare: lo paghi solamente 649,00€, con un risparmio di esattamente 150€ sul suo normale prezzo di listino. In più, al momento del checkout potrai spezzare l’importo in più rate mensili scegliendo di pagare con Credit Line di Cofidis.

Ma facciamo un passo indietro e andiamo a vedere le sue specifiche più importanti. Come anticipato, questo laptop è stato progettato per essere estremamente leggero: pesa solo 1,62 kg e ha uno spessore di 17,9 mm. Nonostante il suo profilo sottile, il Lenovo IdeaPad Slim 3 non compromette le prestazioni: è dotato di un processore AMD Ryzen 7 7730U, 16GB di RAM e una SSD da 1TB, garantendo velocità e spazio di archiviazione abbondanti per gestire con facilità tutte le tue applicazioni e dati.

L’esperienza visiva e sonora è altrettanto impressionante, grazie al display Full HD da 15,6 pollici che offre immagini nitide e dettagliate: è perfetto sia per il lavoro che per il divertimento. Gli altoparlanti frontali, supportati da Dolby Audio, assicurano una qualità del suono superiore, con un’esperienza d’ascolto immersiva.

In termini di sicurezza e comodità, il notebook è equipaggiato con una webcam dotata di otturatore per la privacy e un lettore di impronte digitali integrato nel pulsante di accensione, che facilita l’accesso sicuro e veloce al dispositivo.

L’autonomia è estremamente robusta, in più l’IdeaPad Slim 3 è dotato anche di ricarica ultra-rapida RapidCharge: ti basterà attaccarlo alla spina per appena 15 minuti per ottenere due ore di autonomia extra. Decisamente notevole.

Per tutti questi motivi, ti consiglio vivamente di non farti scappare questa offerta. Hai ancora pochissimo tempo: acquistalo subito risparmiando 150€.