Solo 5,99€ e puoi avere questo Hub USB con 4 porte veloci (Amazon)

Le porte del tuo computer sono troppo poche per le tante periferiche che vuoi collegarci? Allora sono sicuro che questa offerta fa proprio al caso tuo. Vai subito su Amazon e puoi mettere nel tuo carrello questo Hub USB con 4 porte a soli 5,99 euro, anziché 14,99 euro. Per averlo a questo prezzo applica il coupon che puoi vedere in pagina.

Dunque in questo momento puoi avvalerti di un ribasso già applicato del 20% più un ulteriore sconto del 50% che abbatte il prezzo e ti fa risparmiare davvero tantissimo. E con questo piccolo dispositivo puoi collegare tante periferiche al tuo computer senza problemi.

Hub USB: aumenta le porte con una piccola spesa

Spesso i computer, sopratutto se sono portatili, non hanno tantissime porte USB, e alla fine ti tocca staccare qualcosa per attaccare qualcos’altro. Ma con questo Hub USB non devi più farlo. Infatti possiede ben 4 porte USB che ti permetteranno di collegarci fino a 4 dispositivi, anche tutti diversi, occupando una sola porta sul tuo computer.

Il suo design è compatto e leggerissimo e quindi te lo puoi portare tranquillamente in giro senza problemi. È compatibile per pendrive, tastiera, mouse, ricevitori wireless, controller e tantissimo altro. Inoltre non devi fare nulla per installarlo, lo colleghi ed è subito funzionante su qualsiasi PC.

Che aspetti dunque? A questa cifra andrà via come il pane. Perciò prima che accada vai su Amazon e acquista il tuo Hub USB a soli 5,99 euro, anziché 14,99 euro. Ricordati che per averlo a questo prezzo devi applicare il coupon che puoi vedere in pagina. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Fallo ora cliccando qui.