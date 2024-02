MacBook Air con M2 in offerta a 999€: è il VERO AFFARE del giorno

Chi è alla ricerca di un nuovo notebook può oggi puntare sul MacBook Air con chip M2, disponibile al prezzo scontato di 999 euro, grazie alla nuova offerta eBay in corso in questo momento. Da notare che è anche possibile completare l’acquisto con pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto. Da segnalare che la versione da 15 pollici è in offerta a 1.169 euro.

MacBook Air M2: a questo prezzo è da prendere subito

Il MacBook Air è il notebook del momento, garantendo un rapporto qualità/prezzo al top del mercato. Tra le specifiche c’è il chip M2, una vera e propria garanzia di prestazioni al top a fronte di tanta efficienza.

Il chip di Apple è affiancato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di SSD oltre che da un display da 13,6 pollici. C’è anche una tastiera con layout italiano e retroilluminazione. Il sistema operativo è macOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile.

Il MacBook Air, in questa versione con chip M2, continua ad essere il best buy del momento, ideale per tutti gli utenti alla ricerca di un notebook veloce, efficiente e compatto.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare il MacBook Air M2 al prezzo scontato di 999 euro. C’è anche la possibilità di effettuare l’acquisto in 3 rate senza interessi: basta scegliere PayPal come metodo di pagamento. Per accedere subito all’offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto e aggiungere il notebook al carrello. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.