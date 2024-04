MacBook Air (2024) da 13" con M3: a 1199€ è un laptop PAZZESCO

Da pochissime settimane Apple ha rilasciato le nuove iterazioni dei suoi portatili fanless; parliamo dei MacBook Air da 13 e 15 pollici, entrambe dotate della nuova piattaforma operativa Apple Silicon M3, coadiuvata da 8 GB di memoria unificata e da ben 256 GB di SSD interno. Il prezzo di listino per il modello più piccolo è di 1349,00€ ma grazie agli sconti folli di Amazon potrà essere vostro con soli 1199,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. A questo costo è veramente un best buy su tutta la linea che noi ci sentiamo di consigliare immediatamente.

MacBook Air (2024): ecco perché comprarlo

Pensate che con Amazon Prime avrete accesso a tantissimi vantaggi esclusivi; c’è la consegna celere in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’acquisto e volendo potrete avere farvi recapitare il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano. Fra le altre cose citiamo la garanzia di Apple per un anno, valida in tutti gli Apple Store del mondo, e quella di Amazon per ben due anni, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto logistico. Si può anche dilazionare l’importo complessivo del PC in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (in cinque o dieci soluzioni a tasso zero) per gli account abilitati.

Il MacBook Air (2024) è un laptop fanless (ovvero privo di ventole), dotato di un processore Apple Silicon M3, coadiuvato da 8 GB di memoria interna e da 256 GB di SSD interno, con una batteria capiente e generosa che promette un’autonomia degna di nota. Il frame è in alluminio e sulla parte laterale del device troviamo il jack audio e due porte USB Type-C Thunderbolt4. Non manca però la classica porta MagSafe per la ricarica del portatile. È leggero, potentissimo e performante, con una buona autonomia: a soli 1199,00€ non lasciatevelo sfuggire.