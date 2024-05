Mac mini (2023): a soli 579€ è pura MAGIA, è il PC perfetto per TUTTI

Oggi vogliamo parlarvi di un computer desktop perfetto per tutte le esigenze; costa pochissimo ma è potente, ha un design minimal e compatto che lo rende perfetto in qualsiasi ambiente domestico e lavorativo, ha un processore pazzesco sotto la scocca e un hardware di ultima generazione. Ci riferiamo, ovviamente, all’ottimo Mac mini (2023) di Apple che, nella sua iterazione con chip M2, 8 GB di memoria unificata, 256 GB di spazio su SSD interno, costa solo 579,00€, al posto di 729,00€.

Mac mini (2023): ecco perché comprarlo

L’IVA è inclusa nel prezzo complessivo del gadget, e le spese di spedizione sono totalmente gratuite. Di fatto c’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio (o un luogo da voi designato) e, fra le altre cose, troviamo anche la garanzia di un anno con il costruttore (valida in tutti gli Apple Store del mondo), oltre che quella di due anni con il rivenditore (tramite assistenza tecnica attiva via chat o via telefono mediante il supporto logistico). In ultima istanza, sappiate che si può anche dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero.

Il Mac mini (2023) è un computer pazzesco, dotato di un processore Apple Silicon M2 coadiuvato da tanti GB di memoria unificata e da un SSD interno da 256 GB. Sulla back cover troverete poi tantissime porte per espandere la connettività di questo device. A proposito: in confezione troverete soltanto il cavo di alimentazione e il PC, mentre le altre periferiche le dovrete comprare voi in separata sede.

Il dispositivo in questione è un best buy su tutta la linea; viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Correte a prenderlo adesso: a 579,00€ è da prendere al volo.