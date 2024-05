Ottima tastiera Logitech Pebble Keys 2 in sconto del 36%

Stanco della tua vecchia tastiera da PC che ti sta abbandonando già da mesi? Non aspettare oltre. e acquista subito la Logitech Pebble Keys 2 in sconto del 36% su Amazon. Se la porti a casa ora, hai la possibilità di portata a casa ad appena 37,99€ invece di 58,99€. Un’occasione più unica che rara, non attendere ancora!

Perfetta per lavorare da casa o fuori!

Ma perché dovresti scegliere proprio la tastiera Logitech Pebble Keys 2? In primis perché si tratta di un’aggiunta super moderna e funzionale alla gamma di periferiche di input della Logitech, da avere assolutamente nella propria casa. Il design sottile, minimalista e compatto, inoltre la render perfetta non solo da usare in casa ma anche quando stai viaggiando ma non puoi rinunciare a lavorare!

Il profilo basso dei tasti e la disposizione standard invece ti permettono di digitare rapidamente e con il massimo comfort, pur assicurandoti di risparmiare spazio sulla scrivania se non ne hai una particolarmente ampia in cui creare il tuo spazio di lavoro.

Non da meno, la Logitech Pebble Keys 2 è provvista di tasti silenziosi e reattivi, che offrono un feedback tattile confortevole senza disturbare le persone intorno a te. E sono stati progettati per resistere a più di 5 milioni di battute, garantendo una durata e una affidabilità a lungo termine pur trattandosi di un articolo da prezzo piuttosto conveniente

Lo specifichiamo, inoltre, che la tastiera è pensata per esser compatibile con una vasta gamma di sistemi operativi, inclusi Windows, macOS, Chrome OS e dispositivi Android e iOS. In questo modo, potrai utilizzarla con la maggior parte dei dispositivi che possiedi in casa se ne necessiti. Quindi cosa aspetti? Porta a casa il modello finché è in sconto del 36% su Amazon!