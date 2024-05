SCONTO FOLLE per la tastiera meccanica Logitech (costa solo 39€!)

La sua particolarità risiede nel design compatto (TKL), privo di tastierino numerico, che la rende perfetta per le scrivanie con spazio limitato e per un setup di gioco più essenziale. Inoltre, la scelta di switch meccanici tattili assicura una risposta precisa, ideale per i gamer che cercano un feedback immediato, perfetto per i titoli più competitivi.

Costruita con materiali di alta qualità, come un telaio superiore in alluminio spazzolato e keycaps in PBT resistente al calore, all’usura e allo scolorimento, tastiera garantisce una durabilità elevata nel tempo.

Presenta inoltre una retroilluminazione LED bianca personalizzabile che consente di personalizzare la tua postazione ancora di più, ma anche di scrivere o giocare al buio con facilità.

Tra le caratteristiche preferite dai gamer, abbiamo il rollover a 6 tasti e la funzione anti-ghosting che assicurano che ogni pressione del tasto venga registrata con precisione, anche durante le azioni di gioco più intense. Inoltre, i dodici tasti funzione integrati consentono di controllare facilmente il volume, la riproduzione multimediale e altre funzioni senza dover distogliere le mani dalla tastiera, offrendo un’esperienza di gioco fluida e senza interruzioni.