Lol 2: quando inizia? Svelata la data d'esordio su Amazon Prime Video

Quando esce Lol 2 su Prime Video? Ecco la domanda a cui, finalmente, siamo in grado di dare una risposta. Dopo aver elencato il cast ufficiale di questa nuova ed attesissima edizione, il giorno da segnare sul calendario è stato rivelato.

Lol 2 sarà disponibile per gli utenti di Amazon Prime Video Italia dal 24 febbraio

Il Blue Monday è ora meno triste. L'annuncio della data d'inizio di Lol 2 è stato condiviso tramite l'account ufficiale di Amazon Prime Video Italia su Youtube:

Saranno in tutto sei le puntate: quattro di esse verranno pubblicate il 24 febbraio; le restanti due saranno invece disponibili il 3 marzo. Ricordiamo i nomi dei 10 comici che parteciperanno al programma:

Virginia Raffaele

Mago Forest

Tess Masazza

Maccio Capatonda

Alice Mangione

Diana Del Bufalo

Gianmarco Pozzoli

Corrado Guzzanti

Max Angioni

Maria Di Biase

Alla conduzione, come ben sapete, Fedez non sarà più affiancato da Mara Maionchi: al suo posto troveremo Frank Matano, indiscusso protagonista della prima edizione. Vi ricordiamo che per seguire Lol 2 su Prime Video sarà necessario registrare un account Amazon Prime.