L'offerta Vodafone da 6,99€ prosegue anche a dicembre: chi può attivarla

Vodafone punta ancora sugli ex clienti con una nuova campagna winback, riportando l’attenzione sull’offerta Vodafone Silver e sul relativo prezzo di soli 6,99 euro al mese.

Questa tariffa include 100 Giga di traffico dati in 5G, minuti ed SMS illimitati, oltre ad una serie di opzioni per le chiamate internazionali, sottolineando l’impegno di Vodafone finalizzato a riconquistare chiunque abbia scelto di rivolgersi ad altri operatori.

Come attivare l’offerta Vodafone Silver

Questa offerta si distingue proprio per i suoi contenuti diversificati. Nello specifico, oltre ai minuti illimitati verso numeri nazionali e Vodafone Romania, sono inclusi 1000 minuti per chiamate a Vodafone Albania ed ulteriori minuti per numerosi Paesi, tra cui USA, Canada, Cina e diverse nazioni europee e sudamericane. Un piano tariffario molto interessante per chiunque abbia necessità di comunicare anche con utenti al di fuori dell’Italia.

L’iniziativa, già avviata nei giorni scorsi da Vodafone, si rivolge esclusivamente ad ex clienti che avevano precedentemente espresso il consenso per ricevere comunicazioni di carattere commerciale, raggiunti tramite SMS personalizzati che indicano la scadenza entro cui attivare l’offerta.

Gli interessati possono scegliere tra l’attivazione online, attraverso un link dedicato, o quella in negozio. Optando per la modalità digitale, si procede inserendo il proprio numero di telefono per ricevere un codice via SMS. Questo permette di completare l’attivazione dell’offerta Vodafone Silver senza costi di spedizione e con pagamento tramite carta di credito o IBAN. Nei negozi il procedimento è altrettanto semplice, ma sempre vincolato alla data di scadenza indicata nel messaggio promozionale: in alcuni casi, è riportato il termine dell’11 dicembre.

L’attivazione prevede un costo di 2,01 euro, a cui si aggiungono i 6,99 euro per il primo mese, determinando un totale iniziale di 9 euro. La SIM è gratuita, ma potrebbero esserci variazioni di prezzo a seconda dell’ex cliente selezionato. Ad ogni modo, per ricevere maggiori chiarimenti su questa e su tutte le altre offerte Vodafone attualmente disponibili, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale dell’operatore.