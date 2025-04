Kena Mobile ha una nuova allettante offerta da 5,99€

Kena Mobile ha presentato la sua nuova offerta da 5,99 euro: 200 Giga, anziché 100 Giga, con l’opzione Ricarica Automatica, minuti illimitati, 200 SMS e un mese in omaggio. In più, fornendo i consensi commerciali l’attivazione è gratuita (invece dei 4 euro richiesti). L’offerta attuale è valida per i nuovi numeri e per chi richiede la portabilità del proprio numero da Iliad, Fastweb, ho., PosteMobile e altri MVNO.

Tra i vantaggi di scegliere Kena, al di là dell’ultima offerta, vi sono la copertura del 99% della popolazione grazie alla rete TIM, l’attivazione immediata della SIM tramite SPID e Video Selfie, la politica dei costi trasparente e l’applicazione ufficiale Kena Mobile, tramite cui è possibile gestire la propria linea in modo completo tra ricariche, verifica del credito residuo e stato dell’offerta.

La nuova offerta da 5,99 euro di Kena Mobile

5,99 Promo 100 è la nuova offerta da 5,99 euro al mese di Kena. L’offerta prevede 200 Giga in 4G anziché 100 Giga, se si attiva la ricarica automatica, insieme a minuti illimitati e 200 SMS. Vi sono poi due omaggi: il primo è un mese di rinnovo gratuito, il secondo è il costo di attivazione gratis anziché 4 euro, fornendo i consensi commerciali in fase di sottoscrizione. Per quanto riguarda invece l’utilizzo dell’offerta all’estero, sono inclusi 8 Giga in 4G per navigare senza costi nei Paesi appartenenti all’Unione europea, più tutti i minuti e gli SMS disponibili anche in Italia.

Alla voce servizi Kena conferma il supporto al Servizio Voce su 4G (VoLTE), esclusivamente sui dispositivi 4G abilitati sulla rete Kena. C’è anche l’opzione Restart, che consente di anticipare il rinnovo dell’offerta nel caso si dovessero consumare tutti i Giga in anticipo: in questo caso, il rinnovo successivo avverrà nello stesso giorno in cui si è usufruito del servizio.

In conclusione, ricordiamo che l’offerta è sottoscrivibile per gli utenti che attivano un nuovo numero e per chi richiede la portabilità da Iliad, ho. Mobile, PosteMobile, Tiscali, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb e altri MVNO.