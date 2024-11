Iliad Flash 150 disponibile anche per chi finora è stato escluso

Iliad sta riproponendo la sua popolare offerta Flash 150, che sarà a disposizione dei consumatori fino alle ore 10 del 12 dicembre.

Questa tariffa, tornata in occasione del Black Friday, è particolarmente interessante per i nuovi clienti che provengono da altri operatori e per alcuni già clienti che possono effettuare l’upgrade gratuito. Tuttavia, c’è un’importante novità che coinvolge proprio gli attuali clienti di Iliad.

Offerta Iliad Flash 150 senza aumento del canone

Rispetto alle precedenti versioni, l’attuale offerta Iliad Flash 150 permette di effettuare il cambio anche a coloro che già hanno attivato una promozione con lo stesso canone mensile, pari a 7,99 euro, ma dispongono di un pacchetto dati inferiore. Ad esempio, gli utenti con l’offerta Giga 120, che allo stesso prezzo ha rimpiazzato la Flash 150 dallo scorso 5 novembre, adesso possono tranquillamente richiederla. Prima, invece, il cambio era riservato solo ai già clienti con attive offerte dal costo inferiore.

Per quanto riguarda la configurazione, l’offerta Iliad Flash 150 include minuti ed SMS illimitati verso numeri nazionali, chiamate gratuite verso alcune destinazioni internazionali e 150 Giga di traffico dati in 4G+. Il cambio dell’offerta è semplice e può essere effettuato direttamente dall’Area Personale sul sito ufficiale di Iliad, accedendo alla sezione “Cambio offerta” sotto il menu “Le condizioni della mia offerta”.

La scelta di riproporre l’offerta Flash 150 con una maggiore flessibilità rispecchia la strategia orientata alla fidelizzazione dei clienti ed alla competizione sul mercato. Per maggiori chiarimenti, su questa e su tutte le altre promozioni disponibili, vi invitiamo nuovamente a sempre a consultare il sito web di Iliad.