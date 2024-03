Localizzatore GPS a 23€ con 2 SCONTI: sai sempre dov'è l'auto

Il consigliatissimo localizzatore GPS Salind 11 offre un sistema di tracciamento rapido e dettagliato per tutti gli spostamenti dei tuoi veicoli, dalla moto all’automobile, dalla barca alla roulotte, fino al camion. Non sarà più un problema dimenticare dove hai parcheggiato: con le funzionalità esclusive di questo avanzato strumento potrai individuare la posizione del mezzo in ogni momento.

Non perdere quest’occasione, prima che la Festa delle Offerte di Primavera giunga al termine: realizza il tuo ordine su Amazon e, grazie ad uno sconto iniziale del 17% a cui si aggiunge il coupon con sconto del 5% da spuntare in pagina, il localizzatore GPS Salind 11 sarà tuo ad un prezzo di soli 23 euro.

Doppio sconto per il localizzatore GPS Salind 11

Il localizzatore, con scheda SIM inclusa, si collegherà alla migliore rete disponibile. Grazie al pratico magnete, sarà un gioco da ragazzi fissarlo al tuo veicolo. Un apparecchio estremamente semplice da configurare ed installare: nel giro di pochissimi minuti potrai iniziare il tracciamento in tempo reale. Tramite l’applicazione sarai in grado di scegliere quali notifiche visualizzare.

Potrai essere avvisato qualora il tracker uscisse o entrasse rispetto ad una specifica area, in caso di batteria scarica e nell’eventualità in cui venisse superato un certo limite di velocità. Riguardo all’autonomia non hai nulla di cui doverti preoccupare: la batteria integrata del localizzatore assicura una durata fino a 40 giorni, senza che fin da subito si renda necessaria una nuova ricarica.

Ascolta l’istinto, prima che i modelli a disposizione finiscano, e metti nel carrello il tuo nuovo localizzatore GPS Salind 11: spesa ai minimi storici e consegna velocissima direttamente a casa.