A distanza di due anni dalla fusione con Tiscali, quest’oggi Linkem ha cambiato il numero gratuito per il Servizio Clienti, uniformandolo con quello della società di telecomunicazioni sarda. Da oggi, i clienti Linkem che vogliono contattare l’assistenza dovranno comporre il numero 130.

Se infatti si prova a mettersi in contatto con il precedente numero, lo 0694444, si riceverà una risposta automatica che ufficializza l’attivazione del numero 130 come “numero unico gratuito dedicato all’assistenza clienti”. Vale a dire lo stesso numero che da anni i clienti Tiscali compongono quando hanno bisogno di informazioni o in caso di assistenza.

Linkem attiva il nuovo numero per il Servizio Clienti

A partire da oggi, quindi, il 130 diventa il numero unico per l’assistenza clienti dei clienti Linkem e Tiscali. E se per quest’ultimi non è una novità, essendo lo stesso numero gratuito usato già da anni, per gli utenti Linkem si tratta invece di una notizia di un certo peso.

Contattando il 130 si potranno ricevere informazioni di natura tecnica, amministrativa e commerciale sui servizi Linkem. Inoltre, si avrà l’opportunità di segnalare un guasto alla rete Internet. L’assistenza clienti è attiva dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 21:30, mentre la domenica e i festivi sarà attivo il supporto tecnico dalle 8:30 alle 17:00.

Ricapitolando, i numeri di riferimento per i clienti Tiscali e Linkem che desiderano contattare l’assistenza sono il 130 dall’Italia e lo 070 46008600 dall’estero (a quest’ultimo numero va aggiunto il prefisso telefonico +39). Se invece si è clienti business, i numeri da segnare sono lo 192 130 dall’Italia e lo 070 4600102 dall’estero.

Per le chiamate provenienti fuori dall’Italia si applicano le tariffe internazionali previste dal proprio contratto.

Dopo due anni dalla fusione tra Linkem e Tiscali, è arrivata dunque l’unificazione del numero gratuito per contattare l’assistenza clienti, che sarà lo stesso – 130 – per gli utenti di entrambe le società. Una notizia attesa da tempo, e che da oggi è finalmente ufficiale.