L'Honor MagicWatch 2 è in offerta su Amazon: tuo a solo 91€

L’Honor MagicWatch 2 è un orologio intelligente dal design elegante e dalle funzionalità avanzate, ora disponibile in offerta a soli 91€ grazie a un coupon sconto dal valore di 6€. Con un display AMOLED da 1,39 pollici e una durata della batteria fino a due settimane con una singola carica, questo smartwatch offre un’esperienza di utilizzo impeccabile.

Tantissime le funzionalità dedicate alla salute. Il monitoraggio di SpO2 consente di monitorare l’ossigeno nel sangue per prendersi cura del sistema respiratorio. Grazie ai sensori integrati, come il GPS, il giroscopio, l’accelerometro e il sensore ottico di frequenza cardiaca, offre una precisione eccezionale nelle misurazioni.

Grazie alla resistenza all’acqua fino a 50 metri, è ideale anche per il monitoraggio durante le attività sportive, compreso il nuoto. Con 15 modalità di esercizio preinstallate e corsi di formazione professionale, offre un supporto completo per una varietà di attività fisiche, dal principiante all’avanzato. Inoltre, è possibile personalizzare il quadrante dell’orologio con foto o altri design, per renderlo unico e adatto al proprio stile.

L’HONOR MagicWatch 2 è dotato di funzioni intelligenti integrate, tra cui chiamate Bluetooth, riproduzione musicale, monitoraggio scientifico del sonno, monitoraggio dello stress e molto altro ancora. È inoltre in grado di monitorare continuamente la frequenza cardiaca durante l’intera giornata, fornendo una valutazione accurata della salute cardiovascolare.

L’Honor MagicWatch 2 è un orologio intelligente completo, adatto a chiunque cerchi un dispositivo che combini eleganza, funzionalità avanzate e un’ottima esperienza di utilizzo. Non farti scappare questa offerta e acquistalo con un forte risparmio!

