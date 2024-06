Lenovo Tab P12: RISPARMIA 100€ su MediaWorld

Se sei in cerca di un ottimo tablet dalle dimensioni più generose rispetto a quelli classici in commercio più diffusi MediaWorld ha la soluzione per te. Costa poco, ma non rinuncia alla qualità e alle prestazioni. Stiamo parlando del Lenovo Tab P12 con inclusa anche la sua penna. Cosa stai aspettando? Acquistalo risparmiando 100€!

L’offerta è davvero golosa. Il tablet in oggetto si presenta con un grande display da 12,7 pollici, per una visione ampia. Perfetto per produttività e intrattenimento, migliora la tua interazione sia che devi lavorare, studiare o guardare un film. La sua potente batteria da 10200 mAh assicura un’ampia autonomia.

Lenovo Tab P12: il tablet che “gigante”

Con Lenovo Tab P12 hai un tablet “gigante” in tutti i sensi. Non solo è dotato di un display da 12,7 pollici, ma offre anche prestazioni eccellenti grazie al suo potente processore. Inoltre, con 128GB di ROM hai tutto lo spazio che ti serve per app, giochi e archivio.

La qualità streaming in 1080p è ora disponibile ovunque tu sia grazie a questo gioiellino della mobilità. A supporto del tuo intrattenimento hai 4 altoparlanti JBL con tecnologia Dolby Atmos. In questo modo sei completamente avvolto dal suono per un’esperienza ancora più coinvolgente.

La luminosità del display si adatta automaticamente in base alla luminosità dell’ambiente circostanze. Insomma, un gran bel prodotto a un prezzo davvero interessante. Acquistalo ora a soli 349€, invece di 449€. Lo trovi su MediaWorld e puoi pagarlo in 3 rate a tasso zero con PayPal.