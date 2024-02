Lenovo Tab M9: 50€ di sconto immediato sullo store ufficiale

Il Lenovo Tab M9, nella configurazione 3+32GB con custodia e pellicola protettiva, è in offerta a 119 euro sullo store ufficiale lenovo.com. Merito dello sconto di 50 euro sul prezzo consigliato di 169 euro, disponibile usando il coupon FEBRUARY al momento dell’acquisto (il codice sconto è inserito in automatico dopo aver premuto sul pulsante Aggiungi al carrello).

La qualità del display, l’esperienza d’uso superiore alla media rispetto alla fascia di prezzo a cui viene venduto e la batteria di lunga durata sono tre delle caratteristiche chiave del Tab M9 di Lenovo. Punti di forza che lo fanno rientrare di diritto nell’elenco dei migliori tablet per rapporto qualità-prezzo per chi ha un budget inferiore ai 150 euro.

Lenovo Tab M9 in sconto del 29% sullo store ufficiale di Lenovo

Il display del Tab M9 da 9 pollici presenta una notevole qualità cinematografica, tanto da essere una delle qualità più importanti del tablet Lenovo. Uno schermo così è ideale soprattutto per chi ama guardare in streaming i film, le serie tv e i programmi preferiti su un tablet o uno smartphone di dimensioni generose.

Oltre alla risoluzione dello schermo e al comparto audio di qualità grazie al supporto Dolby Atmos, l’altro principale punto di forza è l’autonomia extra-large. La capienza della batteria è tale da consentire un utilizzo del tablet ininterrotto per giorni, senza aver bisogno di cercare una presa di corrente.

Lenovo Tab M9, uno dei tablet migliori per rapporto qualità-prezzo, è in offerta in queste ore a soli 119 euro sullo store ufficiale lenovo.com. La disponibilità di pezzi è limitata, la promo potrebbe terminare a breve per esaurimento scorte.

