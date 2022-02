Lenovo svela Tab 12 Pro e Tab 11: i prezzi ufficiali

Dopo aver visto Motorola Edge 30 Pro, Lenovo svela i nuovi tablet per il mercato internazionale: stiamo parlando di Tab P12 Pro e Tab P11 pro. Sono stati svelati sì, ma non sono ancora disponibili. Il motivo è semplice: la crisi e la carenza dei semiconduttori non permette alle società di soddisfare le domanda in tutti i mercati nello stesso momento.

Ad ogni modo, i due tablet di punta del colosso sono disponibili anche se sono stati annunciati al mondo pochi mesi fa. Sono due gadget eccellenti per lo smart working e la dad e possono supportare gli utenti in tante attività: da quelle ricreative a quelle lavorative.

Lenovo Tab P12 Pro e P11: le caratteristiche

Il Tab P12 Pro è perfetto sia per dimensioni che per peso. Si inserisce alla grande in uno zaino quotidiano, accanto ad un PC. Non di meno, dispone di una soluzione di connettività senza fili che permette di collegare il dispositivo ad un PC Lenovo con Windows 10 o 11.

Il fratellino Tab 11 è un prodotto con sistema Android e modem 5G, orientato ai professionisti dell'imaging. Il pannello ha risoluzione 2K, certificazione TUV e quattro speaker JBL.

C'è anche il supporto alla penna stilo capacitiva (si chiama Lenovo Precision Pen) e l'azienda vende anche una tastiera e una garanzia speciale chiamata “Affidabilità garantita”.

Il primo ha uno schermo da 12,6 pollici AMOLED, con SoC Snapdragon 870, modem 5G, WiFi 6, tre camere sul device e refresh rate fino a 120Hz. La batteria è da 10.200 mAh.

Il secondo invece, ha un pannello LCD da 11 pollici, Dolby Vision, refresh rate da 60 Hz, processore Snapdragon 750G, modem 5G, WiFi 6, Ready For, USB C 3.2 e batteria da 7700 mAh.

Quanto costano?