Le 4 app imperdibile per modificare le foto su Android

L’evoluzione della tecnologia mobile ha trasformato gli smartphone in strumenti dalle mille potenzialità, capaci di svolgere una miriade di compiti senza alcun limite. Tra le diverse funzionalità, una delle più apprezzate è sicuramente la possibilità di lavorare su immagini in modo professionale, utilizzando diverse applicazioni per ottenere un prodotto finale di alta qualità. Più nel dettaglio ecco quattro applicazioni di fotoritocco da non perdere per rendere i propri scatti non solo perfetti, ma anche affascinanti e coinvolgenti, il tutto con la comodità e la praticità di utilizzare il proprio telefono Android.

Galleria Samsung: il supporto per la fase iniziale

Iniziando dalle basi, il passaggio fondamentale per ritagliare soggetti, eliminare elementi indesiderati e apportare modifiche generali è reso possibile dalla Galleria Samsung. Questa applicazione consente di intervenire sulle immagini in modo rapido, semplice e pratico, sfruttando una serie di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Infatti, lavorare su una o più foto richiede tempo e abilità, e le funzioni basate sull’AI rappresentano un supporto prezioso per accelerare tali operazioni. Direttamente dalla Gallery è possibile procedere con le modifiche, copiare automaticamente un soggetto e incollarlo in un’altra immagine o in una nota o messaggio, semplicemente tenendo selezionato il punto di interesse. Questo permette di ottenere un soggetto perfettamente ritagliato, senza la necessità di ricorrere a editor più complessi o procede da PC. Il risultato finale può variare a seconda della foto e del tipo di lavoro che si intende realizzare. Non sempre il risultato è soddisfacente, ma per piccoli lavori e modifiche, l’applicazione risulta ideale.

Ma non è tutto, oltre a essere un editor tradizionale che permette di modificare in modo semplice diversi dettagli della foto, Samsung Gallery offre anche la possibilità di sfruttare funzionalità interessanti, come la possibilità di rimuovere elementi da uno scatto, una sorta di “gomma magica”, oltre alla presenza di filtri e le prime impostazioni per la gestione del tono, della saturazione e altro. Per tutte queste ragioni, Samsung Gallery si posiziona come l’applicazione ideale per iniziare a lavorare su un’immagine.

Adobe Lightroom l’app per i dettagli

La seconda applicazione per modificare le foto su un dispositivo Android è Adobe Lightroom, un editor completo, pratico e veloce, che non si limita a modificare solo le immagini, ma anche i video. Il servizio, naturalmente disponibile anche per PC con funzionalità più avanzate, non delude nemmeno nella sua versione per dispositivi mobili.

In ogni caso è importante sottolineare che le prestazioni dell’applicazione e le sue funzionalità variano in base alle esigenze dell’utente e a ciò che si cerca nella modifica di una foto da smartphone. Sicuramente, Adobe Lightroom apre le porte a numerose funzionalità, come la modalità ritratto per sfondi sfocati, che permette di scattare una foto in tempo reale o, altrettanto rapidamente, di modificare le foto caricando un’immagine.

Si tratta di un’applicazione pratica e veloce, disponibile gratuitamente, che offre una vasta gamma di strumenti per la modifica e l’ottimizzazione delle immagini tra cui il colore, la sfocatura delle immagini, la gestione della prospettiva, il ritocco e la rimozione degli elementi e molto altro ancora. Queste caratteristiche fanno di Adobe Lightroom l’applicazione perfetta su Android per la post-produzione fotografica, rendendola accessibile in qualsiasi luogo e momento.

Fossify Gallery: galleria privata ed editor

Un’altra applicazione indispensabile su Android è Fossify Gallery un’applicazione per foto e video priva di pubblicità, dotata di un editor disponibile per migliorare le foto attraverso una serie di funzioni. L’applicazione consente di selezionare l’altezza e la larghezza in pixel, offrendo la possibilità di ritagliare e ridimensionare le immagini. Inoltre, l’editor di foto di Fossify Gallery permette di capovolgere, disegnare e applicare una varietà di filtri alle immagini.

Riconosciuta per la sua attenzione alla privacy dell’utente, Fossify Gallery offre la possibilità di proteggere le memorie con un PIN, un modello o un’impronta digitale. Inoltre, consente di nascondere o mostrare file multimediali e cartelle, proteggendo così i propri media da applicazioni intrusive.

Fossify Gallery è disponibile gratuitamente sul Google Play Store. Procedendo con l’installazione, si può ottenere in breve tempo un’applicazione pratica e veloce per salvare e modificare le proprie foto.

Canva: l’app completa dall’editor alla progettazione

Infine, l’app Canva un potente strumento di progettazione grafica che offre una vasta gamma di funzionalità, tra cui creare immagini perfette e dettagliate in pochissimo tempo. Infatti, le numerose funzioni di Canva includono la possibilità di creare sfondi personalizzati, aggiungere testo e forme, e inserire linee guida. Nello specifico, le linee guida aiutano a garantire che un’immagine sia centrata correttamente, sia verticalmente che orizzontalmente, fornendo così una visione corretta dell’immagine.

Ma le funzionalità di Canva non si fermano qui. Tra le altre opzioni, Canva offre la possibilità di creare un collage fotografico, nonché combinare diverse immagini creando progetti personalizzati direttamente dal proprio smartphone. Inoltre, Canva offre anche la possibilità di creare modelli di design, ideali come punto di partenza per la creazione di nuovi progetti. Infine, anche Canva offre una serie di funzionalità avanzate basate sull’intelligenza artificiale che includono suggerimenti automatici per migliorare le foto o i design, la selezione di colori complementari e molto altro ancora, rendendo il processo di progettazione più efficiente e intuitivo. In conclusione, Canva in combinazione con le altre applicazioni fornisce una soluzione completa per la modifica delle foto sui dispositivi Android.