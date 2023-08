I trucchi per scattare foto mozzafiato con il tuo smartphone

Lo smartphone è diventato uno strumento indispensabile per immortalare i momenti più belli della nostra vita, in alcuni casi sostituisce anche la classica macchinetta fotografica. Grazie a questo la fotografia ha reso lo smartphone, non solo indispensabile, ma anche un mezzo valido e utile per esprimere la propria creatività e farsi conoscere dagli altri attraverso la condivisione. Ma per scattare foto mozzafiato con lo smartphone, non è sufficiente premere il tasto e scattare, sono necessarie delle accortezze che rendono le foto uniche. A tal proposito ci sono alcuni trucchi e consigli da seguire, utili per migliorare la qualità e l’impatto delle immagini.

Cura delle lenti della fotocamera

Per capire da dove iniziare, per creare delle foto mozzafiato, bisogna partire dalle basi, nonché controllare la pulizia delle lenti della fotocamera. Utilizzando lo smartphone ovunque e tenendolo sempre in mano, si rischia di avere le lenti della fotocamera sporche rendendo il dispositivo poco performante. Per evitare sorprese dopo lo scatto, basterà controllare, prima di immortalare il momento, che le lenti della fotocamera del proprio smartphone siano pulite e prive di impronte, polvere o graffi. Per pulirle è sufficiente utilizzare un panno pulito e morbido o un prodotto apposito per la pulizia. Un semplice passaggio ma che permette di ottenere immagini più nitide e luminose, senza aloni o macchie.

Le impostazioni della fotocamera

Gli smartphone moderni offrono diverse modalità di scatto, che si adattano a diverse situazioni e soggetti, per questo bisogna imparare a scegliere la modalità giusta per ogni foto. Ad esempio, la modalità ritratto per ottenere uno sfondo più sfocato e per ristare il volto, o ancora la modalità panorama per catturare paesaggi più ampi, la modalità notturna per scattare con poca luce e la modalità macro per fotografare da vicino e catturare ogni dettaglio. È importante esplorare le opzioni della fotocamera del proprio smartphone, scegliendo poi quella più adatta allo scopo o al gusto personale. Un trucchetto è quello di usare la griglia e la regola dei terzi, nel primo caso la griglia è una funzione che divide lo schermo in nove rettangoli uguali, formando quattro punti di intersezione. Nel secondo caso la regola dei terzi consiste nel posizionare il soggetto principale o il punto di interesse in uno di questi punti, anziché al centro dell’immagine. Creando così una composizione più equilibrata e dinamica, che attira l’attenzione.

Luci e ombre nelle foto

Per una fotografia che lascia senza fiato, a livello tecnico, è sempre consigliato sfruttare la luce naturale, essendo la luce un elemento fondamentale per creare delle belle foto con lo smartphone. La luce naturale è quella che offre i migliori risultati, perché è più uniforme e calda rispetto alla luce artificiale. Prediligere luoghi all’aperto o comunque ambienti ben illuminati dalle finestre, evitando il flash che crea ombre dure e altera i colori. Il controllo della luce è strettamente collegato allo sfruttare le ore migliori della giornata, come l’alba e il tramonto, quando la luce è più morbida e crea delle atmosfere magiche. Al contrario sono più difficili da gestire le ore con il sole molto forte, rischia di creare dei forti contrasti tra luci e ombre.

Evitare lo zoom digitale

Lo zoom digitale è una funzione che ingrandisce l’immagine ritagliandola e riducendone la risoluzione. Questo comporta una perdita di qualità e di dettaglio, che si traduce in immagini sgranate e sfocate. Nel caso in cui è necessario avvicinarsi al soggetto, ove possibile, è meglio spostarsi fisicamente o usare una lente aggiuntiva che si attacca allo smartphone. Al contrario può essere usato, seppur con attenzione, lo zoom ottico, che usa una lente mobile per ingrandire l’immagine senza perdere qualità.

Sperimentare e divertirsi con la fotografia

Nella fotografia è molto importante sperimentare, questo permette di capire il proprio stile nella realizzazione di uno scatto, ma soprattutto è il modo per comprendere realmente le prospettive e gli angoli. Per questo motivo, per scattare delle foto mozzafiato, è importante mettersi alla prova, così da rendere le foto con lo smartphone più originali e interessanti. Iniziando ad esempio dal punto di vista da cui si scatta la foto, per fare un esempio banale, avvicinarsi o allontanarsi dalla foto o ancora abbassare, alzare o inclinare lo smartphone. In modo da creare giocando con la fotocamera, ma anche con il soggetto da fotografare, per creare delle composizioni più creative e dinamiche. La parte più importante è sicuramente cercare di divertirsi, scoprire il proprio stile e sperimentare con la fotocamera.

Applicazioni di editing

Dopo aver scattato le foto è possibile anche migliorarle con delle modifiche, oltre i classici filtri delle applicazioni come Instagram o altri social similari, è possibile utilizzare delle applicazioni di editing. Le applicazioni di editing sono utili per ritoccare e migliorare le foto, sono molte le app disponibili, sia gratuite che a pagamento. Le applicazioni di editing permettono di modificare vari parametri delle immagini, come l’esposizione, il contrasto, la saturazione, la nitidezza e altre importanti caratteristiche. È possibile anche applicare dei filtri per cambiare lo stile e l’atmosfera delle foto, o usare degli strumenti per ritagliare, ruotare, correggere le distorsioni, rimuovere gli elementi indesiderati. Anche se è sempre consigliato mantenere il più possibile l’originalità della foto per evitare di rovinare le foto con effetti eccessivi o innaturali.

Tra le applicazioni di editing troviamo VSCO una delle app di editing più popolari tra gli appassionati di fotografia, sia per Android che per Apple, offre una collezione di filtri, la possibilità di modificare manualmente le foto con dei controlli semplici e intuitivi, e condividere le tue creazioni con una community di utenti. Un’altra applicazione è Prisma per un editing molto originale e particolare dà la possibilità di scelta tra oltre 300 stili artistici diversi e applicarli alle foto in pochi e semplici passaggi.