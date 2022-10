Le foto sono un modo efficace per attirare l’attenzione di qualcuno – “Un’immagine vale più di mille parole”. Ecco perché il 32% degli esperti di marketing afferma che le immagini visive sono la forma di contenuto più importante per la propria attività lavorativa o sociale. Ma è meglio che le tue foto siano buone: la concorrenza è molto feroce. Quindi, come puoi far sì che le tue immagini siano meravigliose e che riescano a catturare l’attenzione delle persone? Utilizza le migliori app per modificare foto disponibili. E quali sono le migliori? Te lo diciamo con questo elenco.

Snapseed

Snapseed di Google racchiude in sé un editor per fotoritocco con una vasta gamma di funzionalità e un’interfaccia intuitiva.

E’ una delle migliori app per modificare foto gratuita e include una gamma di filtri preimpostati, ma, a differenza della maggior parte delle app, puoi modificare questi filtri e persino crearne uno tuo da zero.

Ha anche tutti gli strumenti classici, come ritaglio, raddrizzamento, cornici, testo, vignette e nitidezza, inoltre un mascheramento di precisione, che consente di modificare la profondità di campo per rendere sfocato lo sfondo e mettere a fuoco il primo piano.

Inoltre, l’app di modifica delle foto salva la cronologia delle modifiche in modo da poter modificare le modifiche precedenti in qualsiasi momento. 29 strumenti e filtri, inclusi Correzione, Pennello,

Struttura, HDR, Prospettiva (di seguito l’elenco completo).

Compatibile con file JPG e RAW.

Salva i tuoi stili personali e applicali alle tue nuove foto in un secondo momento.

Pennello filtro selettivo.

Possibilità di regolare tutti gli stili con la massima precisione.

Scarica l’app per Android o iOS

Prisma Photo Editor

Questa app di fotoritocco gratuita consente di far apparire le foto come se fossero state dipinte da Picasso, Munch o Salvador Dali, nella libreria di filtri artistici di Prisma ci sono oltre 300 stili diversi tra cui scegliere. Prisma ha anche una propria comunità online simile a quella di Instagram. Quindi, una volta terminata la modifica, puoi condividere la tua immagine con il tuo feed Prisma, salvarla direttamente sul tuo dispositivo, condividerla su qualsiasi app di social media o inviarla tramite e-mail o messaggistica.

Scarica l’app per Android o iOS

Pixlr Express

Pixlr Express è un’app di fotoritocco che mette a disposizione dell’utente migliaia di funzionalità, utilità ed effetti, con cui poter aggiungere un tocco personale ai propri scatti dal proprio dispositivo mobile. L’applicazione oltre a consentire le tipiche modifiche di base, come ad esempio ridimensionare, ruotare o ritagliare una foto, permette di eseguirne alcune più avanzate, tipo la regolazione del colore, l’eliminazione dell’effetto occhi rossi o la regolazione della luminosità e del contrasto.

Funzionalità:

Creazione di collage fotografici con un’ampia scelta di layout, sfondi e spaziature.

Bilanciamento dei colori con Correzione automatica.

Allineamento e unione di varie foto con Doppia esposizione.

Stilizzazione dell’immagine come disegno a matita, schizzo a penna, poster e altro.

Miglioramento dei selfie grazie a semplici strumenti per rimuovere macchie e occhi rossi o per sbiancare i denti.

Disponibilità di differenti effetti per ottenere l’aspetto desiderato.

Sovrapposizioni per regolare il tono della foto, amplificandolo o smorzandolo oppure aggiungendo ombre surreali.

Aggiunta di didascalie o sovrapposizioni in un vasto assortimento di caratteri.

Ampia varietà di bordi per terminare il processo di modifica, selezionando lo stile più adatto.

Pulsante Preferiti per avere a portata di clic gli effetti e le sovrapposizioni più apprezzati.

Ridimensionamento delle immagini in modo rapido e flessibile dopo la modifica.

Condivisione delle foto su Instagram, Facebook, Twitter o via e-mail.

Scarica l’app per Android o iOS

Photo Lab

Photo Lab è un editor fotografico facile, veloce. Per modificare una foto e renderla accattivante non richiede doti da esperto del fotoritocco, basta scegliere un filtro, una cornice o un montaggio da utilizzare, quindi e il gioco è fatto.

Cosa può fare Photo Lab?

Fotomontaggi per ottenere il vostro ritratto su una cartolina vintage o una torta di compleanno

Foto con cornici di paesaggi, scene realistiche o cartoni

Effetti con maschere da pagliaccio, tigre o un gatto

Collage di foto per mettere insieme decine e centinaia di foto

Foto filtri per aggiungere stati d’animo

Copertine di riviste con le tue foto

Altri effetti fotografici, come cappelli, collage di celebrità, mostri e altro.

Le foto modificate sono condivisibili facilmente su Facebook, Twitter, Instagram e altri social network.

Scarica l’app per Android o iOS

PicsArt Photo Studio

PicsArt è l’editor di foto e e creatore di collage per smartphone che finora ha ottenuto più di 600 milioni di installazioni. PicsArt integra strumenti, effetti, creator di collage, camera, raccolta di clipart gratis, più di 5 milioni di adesivi creati dagli utenti e i nostri strumenti di disegno.

Il crea collage di PicsArt fornisce centinaia di modelli gratuiti e ogni giorno puoi accedere alla comunità di PicsArt dove trovare migliaia di nuove immagini da usare come sfondi.

PicsArt dispone di strumenti per tagliare ritagliare, allungare, clonare, aggiungere testo e regolare le curve. Inoltre dispone di una libreria completa di filtri fotografici artistici (tra cui HDR), cornici, sfondi, bordi, didascalie ed altro. Tutti gli strumenti hanno una modalità di controllo fine dei pennelli per l’applicazione selettiva su una parte della foto. PicsArt fornisce centinaia di caratteri per aggiungere testo alle immagini e per creare foto e meme.

L’interfaccia include pennelli personalizzabili, livelli e strumenti di disegno. In più, consente di scattare con effetti live ed è il tuo nuovo creatore tuttofare degli adesivi.

Scarica l’app per Android o iOS

Photo Editor Pro

Photo Editor Pro offre tutto il necessario per modificare le tue immagini, una serie di effetti speciali, filtri, griglie e strumenti per aiutarti a creare un collage accattivante, anche se non sei un esperto. Permette di pubblicare direttamente le foto su Instagram, Whatsapp, Facebook, ecc. basta selezionare qualche immagine crea immediatamente un collage fotografico.

Puoi scegliere il layout che ti piace di più, modificare collage con filtro, sfondo, adesivi, scrittura e altro.

Ritocca il corpo per ottenere un viso o un corpo perfetto, rimuovendo la pancia e allungando le gambe per migliorare le proporzioni.

Puoi anche aggiungere sei adesivi per addominali, muscoli e tatuaggi al tuo corpo.

Importa foto dalla galleria, o scatta con la fotocamera in-app.

Regola il tono con luminosità, contrasto e saturazione per l’immagine più vivida.

Scarica l’app per Android o iOS

Lumii

Lumii è una delle migliori app per modificare foto per Android semplice e pratico.

Con pochi tocchi, è possibile creare lavori artistici di alta qualità senza alcuna abilità professionale.

Offre tutti gli strumenti più avanzati, filtri ed effetti predefiniti per ritoccare le foto e migliorare le immagini, senza essere un professionista.

Filtri dal design raffinato per immagini ed effetti fotografici.

Esclusivi filtri fotografici personalizzati.

Regolazione fine del filtro fotografico.

Controllo tonalità, saturazione, luminanza (HSL), supporto di 8 canali di colori, editor fotografico RAW.

Regolazione con 4 opzioni di colore.

Editor fotografico gratuito con curve e colori.

Regola luminosità, contrasto, luci, calore, ombre, nitidezza, esposizione, ecc.

Strumenti di modifica user-friendly per Android.

Ritaglia in qualsiasi proporzione.

Ritaglia con adattamento ai social media.

Ruota la foto orizzontale, verticale ecc.

Rotazione ultra-veloce e ritaglia foto.

Importa le foto dalla tua galleria in base agli album.

Scarica l’app per Android

Photo Editor

Photo editor è un’app per Android per modificare le foto che ha molti effetti e filtri.

L’applicazione contiene tutte le funzioni di elaborazione delle immagini più utilizzate, operazioni semplici, che ti permettono di creare la foto speciale.

Effetti immagine

Effetti foto (15 tipi)

Tempesta brillante

Cornice ornata

Scena di immagine

Funzione di messa a fuoco e sfocatura

Effetto di calore

Nitidezza

Adesivi

Elaborazione ritratto

Eliminare l’acne, rende il volto perfetto

Rimuovere le macchie, sbiancamento dei denti e sbiancamento della pelle

Riduzione occhi rossi

Modifica di immagini

Rotazione dell’immagine

Immagine tagliata

Regolazione della dimensione dell’immagine

Pittura e graffiti, possono liberamente impostare la dimensione e la durezza del pennello, per soddisfare diverse esigenze

Regolare il colore dell’immagine e la luminosità, regolare l’esposizione insufficiente.

Regolare la luminosità, il contrasto, la temperatura del colore, la saturazione

Mirroring delle immagini

Gestione di immagini

Basta scorrere l’interfaccia principale per selezionare l’immagine e poi modificare l’immagine

Facilmente importare le foto dalla galleria o prendere foto nuove dalla fotocamera

Una volta finito, condividi il tuo lavoro finito direttamente con Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp o le tue altre reti sociali preferite.

Scarica l’app per Android

Canva

Canva è molto conosciuto nella sua versione web e per la creazione di grafiche mediante template gratuiti, come grafiche e video per i social, volantini biglietti da visita e via dicendo, è disponibile anche come app per il mobile e come le altre app menzionate, racchiude anche un comodo strumento di fotoritocco.

Possiede tutte le funzionalità di cui si ha bisogno per l’editing delle foto con cui regolare la luminosità, la saturazione, il contrasto, raddrizzare le foto, aggiungere scritte e altri elementi grafici dalla raccolta gratuita.

Con Canva è possibile accedere anche a Smart Mockups che ti consentono di aggiungere la tua foto ad un design già pronto come potrebbe essere lo schermo di un pc o una cartolina.

Molto interessante è anche la funzione della rimozione dello sfondo delle foto con un solo clic, che è disponibile solo per gli utenti PRO.

Le foto modificate poi possono essere condivise direttamente sui propri canali social.

Scarica l’app per Android o iOS

Per avere informazioni oltre le migliori app per modificare foto visita anche le altre guide e notizie sulle App Mobile di Telefonino.net