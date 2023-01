Lazio-Empoli in streaming dall'estero? Ecco le 2 soluzioni

Lazio-Empoli è la prossima partita in programma per domenica 8 gennaio 2023 valida per la Serie A TIM 2022/23. Nonostante sia un match non tra i più importanti, concorre fortemente ai punti in classifica per tutte e due le squadre.

Come puoi vedere in streaming questa partita nonostante ti trovi all’estero? Fondamentalmente esistono due soluzioni. La prima è praticabile se ti trovi in un Paese che fa parte dell’Unione Europea e può essere applicata senza dover intervenire.

È solamente una questione di normative che non richiede alcuno sforzo in merito. Infatti, grazie alla portabilità transfrontaliera potrai utilizzare il tuo abbonamento a DAZN tranquillamente e senza limitazioni nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Lazio-Empoli: quando ti serve una VPN

La seconda soluzione, invece, è necessaria quando ti trovi in un Paese che non fa parte dell’Unione Europea o non è menzionato tra quelli compatibili alla portabilità transfrontaliera. In questo caso dovrai attivare sul tuo dispositivo una buona VPN.

Per l’occasione ti consigliamo AtlasVPN che, tra l’altro, è anche in offerta all’85% di sconto con 6 mesi gratis aggiuntivi in regalo. Il vantaggio nell’utilizzo di una VPN è molteplice. Prima di tutto, potendo cambiare posizione virtuale, avrai accesso a DAZN come dall’Italia.

Secondo, la tua connessione verrà automaticamente ottimizzata diventando molto più stabile. Questo grazie ai server di AtlasVPN che forniscono una larghezza di banda illimitata. Inoltre, ognuno di loro è stato ottimizzato per uno streaming senza buffering anche in 4K.

Perciò fai la scelta giusta se ti trovi all’estero. Attiva ora AtlasVPN e assicurati la visione di Lazio-Empoli in streaming dall’estero. Sarai sicuro di accedere alla piattaforma di DAZN da qualsiasi luogo come se fossi in Italia.

