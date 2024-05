L'Apple Watch Ultra 2 è finalmente in offerta ad un ottimo prezzo

L’Apple Watch Ultra 2 è uno smartwatch estremo, pensato per portare l’esperienza wearable di Apple ad un livello successivo. Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo interessante: lo paghi 849€, con un risparmio di 60€ e la possibilità di pagarlo in più rate mensili.

L’Apple Watch Ultra 2 è dotato di una vasta gamma di funzionalità avanzate che lo rendono uno degli smartwatch più completi e performanti sul mercato. L’Apple Watch Ultra 2 può tracciare una vasta gamma di attività fisiche, inclusi corsa, ciclismo, nuoto e allenamenti ad alta intensità.

Registra dettagli come la saturazione dell’ossigeno, la frequenza respiratoria e la variabilità della frequenza cardiaca durante il sonno, aiutando gli utenti a capire meglio la qualità del loro riposo e il recupero dallo stress quotidiano.

L’Apple Watch Ultra 2 è resistente all’acqua fino a 100 metri e include l’app Oceanic+ per le immersioni, che supporta il freediving e offre modalità specifiche per immersioni subacquee​. Utilizza anche un ottimo sistema GPS a doppia frequenza, perfetto per assicurarti di non perderti durante le tue escursioni in alta montagna.

L’Apple Watch Ultra 2 introduce diverse migliorie rispetto al modello precedente. Tra le principali novità spicca il nuovo processore S9 SiP, che migliora le prestazioni e introduce il supporto per il doppio tap e Siri integrato, rendendo l’interazione più rapida e fluida. Il display è ora più luminoso, con una luminosità massima di 3000 nit, ideale per l’uso all’aperto (lo puoi perfino usare come una torcia). Inoltre, la batteria offre una durata fino a 48 ore, e la ricarica è stata velocizzata. Sono state anche introdotte nuove funzioni per immersioni con l’app Oceanic+ aggiornata e un supporto migliorato per i sensori Bluetooth per attività sportive avanzate.

Se pensi che tutte queste novità facciano al caso tuo, allora non farti assolutamente scappare questa offerta. Altrimenti, puoi puntare tranquillamente sull’Apple Watch Ultra di prima generazione: è in offerta ad un prezzo ancora più competitivo.