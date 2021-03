Con Apple Watch puoi farci di tutto, dallo sport al semplice utilizzo quotidiano. È anche un wearable abbastanza resistente, soprattutto nelle ultime edizioni. Tuttavia, ci sono situazioni in cui il dispositivo potrebbe essere esposto al rischio di graffiarsi o rompersi perché comunque, non è rugged. Ecco, secondo le indiscrezioni dell’ultimo minuto, ci sarebbe in fase di sviluppo un modello “Explorer Edition” del wearable della mela morsicata.

Apple Watch “Explorer Edition” nei piani?

Secondo quanto riportato dai ben informati di Bloomberg, ci sarebbe un nuovo Apple Watch Explorer Edition nei piani di Apple. La sua particolarità sarebbe proprio quella di avere un case robusto e resistente, perfetto per non rischiare che lo smartwatch si rompa. Un rugged watch, per l’appunto.

Il device non andrebbe a sostituire le attuali linee di wearable di Apple, ma si affiancherebbe a loro, offrendo un’alternativa a chi pratica determinati sport, ad esempio.

Non c’è niente di ufficiale per il momento, sembra che anche il nome – Explorer Edition – sia solo un modo interno per far riferimento al nuovo smartwatch. Tuttavia, sarebbe interessante se Apple si lanciasse in una linea di rugged watch, gli utenti apprezzerebbero di certo. Tuttavia, conoscendo quanto la mela morsicata “ci pensi su” prima di lanciare un prodotto totalmente nuovo, potremmo dover aspettare parecchio tempo prima che un device del genere possa essere ufficiale, ammesso che sia effettivamente destinato a diventarlo.

Smartwatch