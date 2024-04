L'Apple iPad (10a gen) è in offerta su eBay ad un prezzo formidabile

L’iPad di 10a generazione è in offerta su eBay ad un prezzo aggressivamente scontato. Il tablet non richiede grosse presentazioni: è la soluzione entry-level di Apple, con un ottimo bilanciamento tra prestazioni all’avanguardia e un prezzo accessibile.

Oggi è in offerta su eBay ad un prezzo ancora più conveniente: il modello da 64GB è tuo a solamente 389,99€, con la possibilità di dividere l’importo in tre rate mensili scegliendo di pagare con PayPal.

Con uno schermo da 10,9 pollici e una risoluzione di 2360 x 1640 pixel, offre immagini nitide, sebbene la sua capacità di riproduzione del colore sia limitata al gamut sRGB, meno vibrante rispetto ad altri modelli superiori come l’iPad Pro​, ma comunque perfetto per gli amanti dell’intrattenimento.

Per quanto riguarda la fotocamera, il sensore da 12MP offre buone prestazioni in condizioni di luce ideali. La capacità di registrazione video è impressionante con supporto fino a 4K a 60fps. Ottima anche la fotocamera frontale, perfetta per le videochiamate – e non solo.

https://www.ebay.it/itm/375269372197

Sotto alla scocca troviamo il potente chip Apple A14 Bionic, progettato per offrire prestazioni fluide, non solo nella navigazione web ma anche nella riproduzione delle app più impegnative, come i videogiochi.

L’iPad di 10a generazione fa a meno dell’ingresso Lightning, sostituito finalmente dalla porta USB-C. A questo si aggiunge la compatibilità con la Apple Pencil di prima generazione, utilissima per disegnare, prendere appunti e sottolineare.

Con un design moderno e funzionalità intuitive, l’iPad di 10ª generazione è una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo che combina stile e sostanza. Il tutto ad un prezzo formidabile: non perdere questa offerta e acquistalo subito risparmiando.